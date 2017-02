Mit „Evita“ auf Titelkurs Auf dem Neujahrsball der Freitaler Tanzschule Richter sorgte die neue Choreografie für Staunen.

Die Tänzer der Tanzschule Richter in Freital zeichneten vor Kurzem in einer rasanten Performance Evitas Aufstieg vom einfachen Landmädchen zur Schauspielerin, schillernden First Lady und Volksheldin sowie ihren tragischen Tod im Jahr 1952 nach. © Andreas Weihs

Im Zeitraffer rauschte ihr kurzes Leben vorbei. Nur 33 Jahre wurde Evita Perón alt. Die Standardformation der Freitaler Tanzschule Richter setzte die Entwicklung der aus Film und Musical bekannten argentinischen Ikone vor Kurzem im Stadtkulturhaus Freital in fünf Minuten in Szene. Temporeich, mit rasch wechselnden Bildern und vielen Tango-Elementen. Die neue Choreografie war der Höhepunkt des Neujahrsballs der Tanzschule Richter in Freital. Mit der „Evita“-Fassung von Choreografin und Trainerin Diana Walther will die Standardformation bei den Deutschen Meisterschaften der Tanzschulformationen des Deutschen Amateur Turnieramtes im Juni in Mannheim erneut den Titel einheimsen.

Beim Neujahrsball tanzte die Formation auch noch einmal die Meisterchoreografie „Tag und Nacht“ – mit der sie 2016 zum sechsten Mal in Folge den Titel erwarb. (do)

zur Startseite