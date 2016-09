Mit etwas Abstand – SZ-Leser über Critical Mass Reaktionen auf einen Bericht über die Radfahrergruppe zeigen: Autofahrer und Radler kommen sich im Verkehr und verbal im Internet oft in die Quere.

Ja, wo fahren sie denn? Nach der Freigabe der sanierten Albertbrücke vergangene Woche suchen Radfahrer ihren Platz. © Peter Hilbert

Bedrängt, verdrängt und ausgebremst: Die Dresdner sind kommentarfreudig, wenn es darum geht, wie sich Autofahrer und Radler im Verkehr bewegen. Etwa 90 Kommentare finden sich auf der Facebook-Seite von sz-online zu einem Bericht vom Montag über die Radfahrer-Bewegung Critical Mass.

Die Sächsische Zeitung hatte über die Gruppe berichtet, die seit 2007 regelmäßig im Konvoi durch die Stadt fährt. Dabei nutzt sie die Fahrbahn für ihre Fahrten. Möglich macht das eine Regel in der Straßenverkehrsordnung, die den meisten Verkehrsteilnehmern unbekannt sein dürfte. Nach Paragraf 27, Abs. 1, ist es Verbänden erlaubt, dort zu zweit nebeneinander zu fahren. Als Verband zählt jede Gruppe mit mehr als 15 Radfahrern. Critical Mass fiel auch deswegen auf, weil die Gruppe in diesem Jahrmehrmals durch den für Radler gesperrten Tunnel am Waldschlößchen gefahren ist. Hier eine Auswahl der Reaktionen. (SZ/kde)

„Habe ich das richtig verstanden? Diese Radfahrer haben kein Ziel, keine Termine und verstopfen einfach nur so die Straßen, um Autofahrer zu provozieren? Und Menschen, die zum Dienst müssen oder zu Vorstellungsgesprächen oder zu wichtigen Arztterminen, sind natürlich Idioten, wenn sie nicht glücklich darüber sind, weil sie nicht vorankommen.“

Falk Schöneberg

„Für etwas eintreten, wofür man dann aber nicht mit dem eigenen Namen stehen will? Noch nicht mal einen Arsch in der Radlerhose. Und das nächste Mal nach Einfahrt des Verbands doch bitte gleich auf der nächsten Seite kollektiv abkassieren. Lösungen erreicht man auf politischer Ebene auch dadurch, dass man sich einbringt, und nicht dadurch, dass man regelmäßig zum Verkehrsflussverhinderer wird.“

Peter Biber

„... Radfahrer wollen gleichberechtigt behandelt werden? Dann sollten sie sich auch wie Verkehrsteilnehmer benehmen, und die STVO befolgen (zumindest halten sich nur wenige daran). Und von welchen Steuern sollen die Forderungen der ,Aktivisten‘ finanziert werden? Eventuell von der Fahrradsteuer?“

Sylke Schleinitz

„Bevor hier Autofahrer sich aufregen, lernt 1,50 Meter Abstand zu halten. Was ist daran so schwer? Wir sprechen vom Auto rechte Tür bis zum Radfahrer, nicht vom Autofahrer zum Radfahrer.“

Ken Wagner

„Verkehrssicherheit und gegenseitige Rücksichtnahme sollte keine Frage des Geldes sein. Schwere Straßenschäden durch tonnenschwere Autos und Lkws und Luftverschmutzung schon.“

Torsten Schiefer

„Ich erlebe jeden Tag Verkehrsteilnehmer aller Parteien, die ihr Unwissen über Verkehrsregeln und Unverständnis/Ignoranz gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern unter Beweis stellen. Ob motorisiert oder nicht, oder gar ganz ohne Fahrzeug, macht da keinen Unterschied.“

Steffen Sgodzay

„Also ich werde täglich von Autofahrern gefährlich bedrängt, kein schönes Gefühl. Man sollte sich vielleicht aus seinem Blechkasten mal in die Lage eines ungeschützten Radfahrers hineinversetzen. Und von Sicherheitsabstand beim Überholen eines Fahrradfahrer hat gefühlt noch kein Autofahrer etwas gehört. Im Übrigen beträgt dieser 1,50 Meter.“

Dany Danger

„Führerschein für Radfahrer einführen, dann kann man sich über deren Forderungen mal Gedanken machen.“

Denis Formanski

„Denis Formanski, wenn jedem Verkehrsteilnehmer der Platz eingeräumt würde, den er braucht, und darum geht es der Gruppe, käme es auch zu weniger ,Übergriffen‘ in den gegenseitigen Verkehrsraum. Das sieht man ja an den Straßen, wo es breite Fahrradschutzstreifen gibt. Und dort sind es beispielsweise vereinzelt die Führerscheininhaber, die diesen dann als kurzfristigen Halteplatz für ihr Auto nutzen und damit die Radfahrer auf die Fahrbahn zwingen. Ebenso ist es auch umgekehrt, dass es noch Radfahrer gibt, die die Linksabbieger-Regelung an Kreuzungen nicht verstehen und dafür auf die Fahrbahn ziehen.“

Torsten Schiefer

zur Startseite

Empfehlung - Mit etwas Abstand – SZ-Leser über Critical Mass Bedrängt, verdrängt und ausgebremst: Die Dresdner sind kommentarfreudig, wenn es darum geht, wie sich Autofahrer und Radler im Verkehr bewegen. Etwa 90 Kommentare finden sich auf der Facebook-Seite von sz-online zu einem Bericht vom Montag über die Radfahrer-Bewegung Critical Mass.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/mit-etwas-abstand-sz-leser-ueber-critical-mass-3493000.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: