Mit Erfolg ein Brett vorm Kopf Dresdens Schachspieler feiern die beste Saison seit Bestehen. Im Rathaus-Festsaal könnten sie Sonntag ihre Leistung krönen.

Tilman Barthel hat die Endrunde des Schachpokals nach Dresden geholt. Dort steht der Verein zum ersten Mal und sieht sich als Außenseiter. © Ronald Bonß

Ob Dresdens Stadtoberhaupt gern Schach spielt, ist nicht bekannt. Irgendwer in der Verwaltung scheint den Sport aber zu mögen. Ohne große Erwartungen schickte Tilman Barthel vom USV TU Dresden einen Brief ans Rathaus und fragte, ob man das Pokalfinale in dessen Festsaal austragen könnte. Schon mehrfach wurden dort Turniere ausgerichtet. Die Zusage kam prompt. „Da hab ich zum ersten Mal ein Schreiben von OB Hilbert bekommen“, freut sich Abteilungsleiter Barthel. Mit Hilberts Okay bewarb sich der USV beim Deutschen Schachbund um das Finale – und erhielt den Zuschlag.

An diesem Wochenende spielen die Dresdner mit drei weiteren Mannschaften um den Schachpokal. Nachdem sie die Zwischenrunde im März überstanden, steht Dresden zum ersten Mal überhaupt in der Endrunde. Neben dem Zweitligisten Norderstedt treten im Rathaus auch Baden-Baden und Hockenheim an, die amtierenden Meister und Vizemeister. Barthel dämpft daher die Erwartungen: „Gegen sie sind wir absolute Außenseiter.“

Dabei kann der USV selbstbewusst aufspielen. Als Siebter von 16 Mannschaften hat der Verein dieses Jahr die Bundesliga-Saison abgeschlossen – so gut wie noch nie. Seit drei Jahren spielen die Dresdner in der höchsten Schachliga, davor jeweils zweimal für ein Jahr. Der Schachbund präsentiert sie als stärkste Liga weltweit. „Dresden hat schon immer gute Spieler. Damals reichte es für den Aufstieg, aber nicht um oben zu bleiben.“

Das hat sich geändert, der USV sich etabliert. Barthel nennt vor allem zwei Gründe für den Erfolg: die starken jungen Spieler im Verein und die Mitglieder aus Osteuropa. Neben drei Polen und einem Ungarn findet sich bei den 18 Spielern der ersten Mannschaft mit dem Ukrainer Pawel Eljanow einer aus den Top 20 der Welt. Wenig überraschend, dass er bei den Dresdnern das Spitzenbrett spielt, im Team also an Nummer eins gesetzt ist. Abteilungsleiter Barthel tritt für die vierte Mannschaft des USV an, ist zudem Reservespieler bei der dritten Auswahl. Schon seit seiner Kindheit spielt der 42-Jährige Schach. „Als ich anfing, meine Eltern zu besiegen, haben sie mich zu einem Verein gebracht. Das war mit acht Jahren.“

Welche vier Spieler für den USV am Wochenende antreten, ist zumindest zum Teil noch geheim. Sicher spielen wird neben Hans Möhn auch Roven Vogel, U16-Weltmeister aus dem Jahr 2015. „Die anderen beiden geben wir aus taktischen Gründen noch nicht bekannt“, sagt Barthel. Schließlich ist es im Schach wie beim Fußball: Vor dem Spiel wird der Gegner mit seiner Spielweise analysiert. Mancher greift an, mancher beginnt defensiv. „Auch die Spieleröffnung ist bei vielen gleich.“

Die Halbfinals werden am Sonnabend kurz vor Spielbeginn um 14 Uhr ausgelost. Sonntag, 10 Uhr, treten die beiden Sieger zum Finale an. Die beiden Unterlegenen duellieren sich zeitgleich um Platz 3. Zuschauer können die Spiele vor Ort im Dresdner Rathaus ohne Eintrittsgebühr verfolgen. Zudem soll die Endrunde auch im Internet zu sehen sein. In jedem Fall brauchen Zuschauer Sitzfleisch, betont Barthel und lacht. Ein Spiel kann locker mal sechs Stunden dauern. „Spannend wird es meistens nach drei Stunden. In der Phase entscheiden sich viele Spiele.“

Zum Livestream

zur Startseite