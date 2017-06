Mit Emotionen gegen das Internet Schon auf die Schaufenstergestaltung komme es an. Farben, Düfte, die Beleuchtung könnten positive Gefühle erzeugen.

Das Schaufenster scheint den beiden Damen zu gefallen. Auch der Hund schaut interessiert. © Archiv: Lutz Weidler

Der Einzelhandel ist in schwieriges Fahrwasser geraten. Der Handel im Internet setzt ihm zu. „Die Zahl der Kunden in den Städten sinkt“, sagt Uta Reiher. Soweit die schlechte Nachricht. Die gute: Nur jeder 20. Befragte hält Geschäfte für überflüssig. „Es wird immer Kunden geben, die den persönlichen Kauf wollen“, so Uta Reiher.

Die Unternehmensberaterin aus Zwickau sprach über „emotionalen Verkauf“. Die Veranstaltung hatte der Stadtwerbering und die IHK im Hotel Bavaria organisiert. Geschäftsleute aus ganz Mittelsachsen waren dafür angereist. Und sie nahmen vielleicht die eine oder andere Idee oder Anregung mit, wie das Geschäft in schweren Zeiten besser laufen kann.

Eines könnte das Online-Warenhaus nicht bieten: Emotionen. „Der Mensch wird nie überflüssig, weil wir emotionale und soziale Wesen sind. Der persönliche Ansprechpartner ist das, was die Leute wollen“, sage die Beraterin. „Seien sie anders als die anderen, sonst werden sie weggefegt.“ Freundlichkeit sei wichtig. „Sie müssen mögen, was sie verkaufen. Das merkt der Kunde“, so Reiher. Die Schaufenstergestaltung spreche Gefühle an. „Da gilt: weniger ist mehr.“ Farben, Düfte, die Beleuchtung könnten positive Emotionen erzeugen. „Selbst die Discounter rüsten jetzt auf. Die haben erkannt, dass sie etwas tun müssen.“ (DA/jh)

