Mit einer Döbeln-Tasse fing es an Die Familie Döring ist vor über 120 Jahren ausgewandert. Die Nachkommen sind auf Spurensuche in Döbeln.

Diese Aufnahme fand sich in einem Pappkarton. Um das Jahr 1902, zehn Jahre nach der Ausreise, hatte sich die Familie Döring fotografieren lassen. Zu sehen sind (von oben links) Liddy, Hedwig, Alma, Richard, Auguste Luise und Oscar. © privat

Das Leben geht manchmal verschlungene Wege. Als die Tochter von Gerhard Zwanziger in die USA auswanderte, zog sie in ein Haus neben dem von Anne Jasperson. Diese hatte im Keller eine Tasse gefunden, auf der Döbeln abgebildet war und die einen Zettel enthielt: Hier bin ich zur Schule gegangen. Anne Jasperson wusste, dass ihre Großmutter aus Deutschland stammt. Und mit dem Kontakt zu Gerhard Zwanziger lag sie richtig.

Der Herzberger hat nämlich ein Hobby: Er betreibt Ahnenforschung. Und er hat schon einiges herausbekommen zur Familie Döring. Deren Vorfahren packten 1892 ihre Koffer und verließen Döbeln und Deutschland in Richtung Amerika. Der Schuhmachermeister Karl Heinrich Gustav Döring, geboren 1848 in Arras, hatte dazumal ein Haus im Sörmitz. Er heiratete 1871 Auguste Louise Claus, die Tochter eines Döbelner Fabrikarbeiters. Die beiden hatten fünf Kindern: Oscar, Richard, Alma, Liddy. Die letzte war Hedwig, die Großmutter von Anne Jasperson. Zwei Jahre nach dem Tod des Schuhmachers hatte sich die Familie auf den Weg nach Amerika gemacht.

Mittlerweile ist Gerhard Zwanziger noch weiter in die Geschichte der Familie eingedrungen. In Amerika wurde ein Karton mit Aufzeichnungen und Fotos gefunden. Leider sei vieles nicht mehr zu entziffern, so Zwanziger. Aber so viel: Er ist auf Verbindungen nach Waldheim gestoßen. Dort lebten eine Familie Hermann Döring und eine Familie Karl Zschoche. Möglicherweise hat die Familie Döring im Haus Talstraße 2 gewohnt. Hermann Döring sei um 1897 Oberwärter in der „Irrenanstalt“ gewesen.

Die Familie Zschoche war schon 1889 in die USA ausgewandert. Zwanziger fand auch einen entsprechenden Eintrag in der Passierliste des Dampfers „Gellert“, der damals nach Amerika fuhr. Eine Anna Emilie Zschoche war die Schwester von Auguste Luise Döring, beide waren geborene Claus. „Von den Familien Döring und Zschoche suchen wir Nachkommen und Wissenwertes. Es wäre wunderbar, wenn wir den großen Wunsch der Döring-Nachkommen erfüllen könnten und Nachkommen in Deutschland finden“, so Zwanziger.

Wer Informationen zu den Familien Döring und Zschoche hat, kann sich an den Döbelner Anzeiger per Email unter da.redaktion@ddv-mediengruppe.de oder unter Tel. 03431 71940 wenden.

