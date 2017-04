Mit einem Schmunzeln durch Pirna Joachim Jähne, einst Lehrer und Schulleiter, führt Gäste durch die Stadt. Trockene Fakten gibt er auf ganz eigene Weise weiter.

Seit 2003 führt Joachim Jähne durch Pirna und vermittelt den Teilnehmern der Rundgänge auch gereimte Geschichte. © Kristin Richter

Dichtung und Wahrheit liegen eng beieinander. Auch bei Joachim Jähne. „Eine unterhaltsame Stadtführung durch Pirna“ nennt der einstige Lehrer und Schuldirektor eine Broschüre, die er für Gäste herausgegeben hat. Auf 32 Seiten vermittelt er, der seit 1970 in Pirna zu Hause ist, Sagen und Geschichten aus seiner Wahlheimatstadt. Jähne versteht es vortrefflich, Pirnaer Geschehnisse aus längst vergangenen Zeiten mit selbst verfassten Reimen, mit Sagen von gestern ins Heute zu holen.

Dabei kommen Gebäude und Personen zu Ehren, die Geschichte geschrieben haben. „Allerdings“, erklärt der Gästeführer, „sind deren Handlungen teils frei erfunden, sie haben aber einen realistischen Hintergrund.“ Joachim Jähne schildert in Reimen, „wie die Caritas auf den Altar der Marienkirche kam“. Er weiß, warum „der Nachtwächter verschwand“, beschreibt den „geprellten Tetzel“ und das „Bäckermädchen in Pirna“, erzählt den Gästen „vom Thürmer und seinem Hund“.

Vergnüglich zu lesen sind seine Verse über die Postdistanzsäule in der Grohmannstraße. Joachim Jähne gelingt es, König August’s Ansinnen der Vermessung Sachsens zu erzählen: „Adolf Zürner musste eilen, vermaß die Straßen nicht nach Meilen, sondern nahm das Maß in Stunden, die das Postpferd sich geschunden. In der ganzen Sachsenwelt wurden Säulen aufgestellt …“

Joachim Jähne erhielt nach einer Probeführung 2003 seinen ersten Auftrag vom Tourist-Service Pirna, „denn nach dem Jahrhunderthochwasser kamen viele Touristen in unsere Stadt“. Seither hat er über 850 Führungen absolviert. Mehr als 10 000 Besucher aus allen Teilen der Bundesrepublik, auch aus den Niederlanden, aus Kasachstan und Südafrika, Geschäftsleute, Vereine und Selbsthilfegruppen, Schulklassen von einst und heute sind mit Jähne durch die Gassen und Straßen geschlendert. „Ein besonderer Höhepunkt auch für mich war eine Führung mit dem Polizeichor Detmold“, resümiert der Stadtführer und erzählt beglückt, dass „die Choristen ihre Klangkultur in der Klosterkirche unter Beweis gestellt“ haben.

„Pirna hat sein eigenes Kulturerbe“, behauptet der 78-jährige Gästebetreuer, einer von zwölf in Pirna. „Nur drei sind älter als ich“, sagt er und bekennt, dass er „jeden Klamauk, jedes Schwelgen in Superlativen während der Führung ablehnt“.

Sachlichkeit, Geschichtskenntnisse und Unterhaltsames sind Jähnes Faustpfände, wenn er allen Generationen, Landsleuten und Berufsgruppen seine Stadt nahebringt.„Die Gruppen sind unterschiedlich groß, im Durchschnitt zwölf Personen“, gibt er Einblick und verweist auf Publikumsreaktionen, über die er sich freuen kann. Dr. Jens Hennig, Referatsleiter des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, mailt über den Stadtführer: „Joachim Jähne hat mit Leidenschaft, Fachkenntnis und Liebe zum Detail uns die offenen und versteckten Schönheiten und Kostbarkeiten der Pirnaer Altstadt nahegebracht. Er ist außerordentlich flexibel auf die Interessen eingegangen und hat den Wunsch zum Wiederkommen geweckt. Meine Kollegen und ich waren begeistert.“ Magister Jürgen Kandler aus Wien beteuerte nach dem Rundgang: „Es war sicher nicht unser letzter Aufenthalt in Pirna.“ Rüdiger Offerstedde vom CDU-Stadtverband Bad König hat über die Jähne-Stadtführung durch Pirna in den „Bad Königer Stadtnachrichten“ und im „Mümling-Boten“ berichtet und so Werbung für die Sächsische Schweiz gemacht.

Joachim Jähne meint, man müsse als Stadtführer vor allem bei religiösen Themen „viel Fingerspitzengefühl haben“. Als ein ultraorthodoxer Bayer in der Klosterkirche den modernen Friedrich-Press-Altar zu Gesicht bekam, bezeichnete der Lederhosenträger das Kunstwerk als Gotteslästerung. Jähne bemühte sich mit Geduld um Aufklärung. Doch der Gast war nicht einsichtig und trollte sich von dannen.

