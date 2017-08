Mit einem Olympiasieger am Küchentisch Athleten aus Weißwasser nahmen am Stadtsportfest in St. Petersburg in Russland teil – mit Erfolg.

zurück Bild 1 von 6 weiter Gruppenbild mit Damen: Wer Deutsche, wer Russe ist, sieht man gar nicht, oder? © privat Gruppenbild mit Damen: Wer Deutsche, wer Russe ist, sieht man gar nicht, oder?

Warm war’s nicht: Ljubov Samotoshenkova, Sylvia Knote und Marina Iwanowa.

Wiktor Raschtschupkin zeigt sein Olympia-Gold im Diskus von 1980.

Manche Altersklassen starten gemeinsam (l. Werner Kunte aus Weißwasser).

Sylvia Knote gab bei ihrem Siegsprung trotz kühlen Temperaturen alles.

So sehen Sieger aus: Sylvia Knote (M.) und Mitsportlerinnen.

Die Weißen Nächte von St. Petersburg sind Legende. Sportler der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser erlebten sie nun in einem ganz eigenen Zusammenhang. Sie fuhren nämlich zum Senioren-Stadtsportfest in die russische Metropole und bekamen die Weißen Nächte sozusagen gratis dazu. Das jährliche Sportevent ist so beliebt, dass regelmäßig Sportler aus fast ganz Russland antreten, aus Moskau selbstverständlich, aber auch aus Murmansk und aus dem Ausland.

Allerdings war die Stadt für die Weißwasseraner Delegation so aufregend, dass der Sport beinah zur angenehmen Nebensache wurde. Vielleicht am Spannendsten war eine Einladung bei Wiktor Raschtschupkin. Er gewann 1980 Gold bei den Olympischen Spielen in Moskau. Seine Medaille bewahrt er noch heute zu Hause in dem ursprünglichen Kästchen auf. Für die Gäste aus Deutschland nahm er sie nach dem gemeinsamen Essen heraus und zeigte sie bereitwillig. Einmal an Gold schnuppern!

Die Fahrt nach Russland war übrigens nicht irgendeine Schnapsidee. Im Gegenteil. Schon vor der Fahrt pflegten St. Petersburger und Weißwasseraner Athleten Kontakte. Die Läuferin Ljubov Samotoshenkova lernten die Weißwasseraner bei den European Masters Games (EMG) in Nizza kennen. Man verstand sich gut, man tauschte die Adressen aus, man blieb in Kontakt. Einige der russischen Sportler, die die Weißwasseraner in St. Petersburg trafen, kennen die Lausitz recht gut, Cottbus zum Beispiel und Zittau. Dann kam die Einladung von Ljubov zu den Wettbewerben 2016. Aber wegen der allgemeinen Sperre für Russland wegen der Dopingvorwürfe bei den Profis durften im Gegenzug ausländische Sportler nicht nach Russland reisen. Seniorenklasse hin oder her. Dann wurde die Sperre aufgehoben und der Weg für den diesjährigen Wettbewerb frei. „Ljubov hat uns so gedrängt zu kommen, dass wir uns fast genötigt fühlten“, erzählt Christian Herrmann.

Ach ja, Sport wurde in St. Petersburg ja auch noch getrieben: Am erfolgreichsten schlug sich Sylvia Knote (58). Sie landete in ihrer Paradedisziplin, dem Weitsprung, in ihrer Altersklasse auf dem Siegertreppchen. „Die Medaille habe ich zu Hause aufgehängt.“ Nicht ganz so erfolgreich lief es für Christian Herrmann (64) und Roland Pietsch (63). Herrmann belegte im Diskus den vorletzten, im 100-Meter-Sprint den letzten Platz. Aber wie heißt es so schön: Dabeisein ist alles. Roland Pietsch agierte glücklicher, kam im Diskus auf den 5. Platz in einem Starterfeld von 20 Athleten. Im Kugelstoßen erreichte er Rang 9. Insgesamt beteiligten sich sieben Sportler der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser an den Wettkämpfen.

Sie würden ihren Gastgebern gern eine Gegeneinladung schicken. „Aber zu welchem Sportevent?“, fragt Christian Herrmann. Etwas Vergleichbares wie in St. Petersburg gibt in der Region nicht. „Wir werden uns einfach was überlegen“, meint Roland Pietsch und freut sich auf den Besuch.

