Mit einem Ohr immer am Motor Am Montag gibt es in Meißen Speedway vom Feinsten. Vorausgesetzt, die Technik spielt mit.

Auf der Meißner Speedwaybahn kämpfen am Montag 16 Fahrer um den „Silbernen Stahlschuh“. Turbulente Rennen sind garantiert. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Beim Motorsportclub Meißen schauen die Beteiligten mit unterschiedlichen Gefühlen auf die Rennen um den „Silbernen Stahlschuh“ am Montag voraus. Die Rennleitung kann wohl zuversichtlich sein, alles für Fahrer und Besucher getan zu haben. Trotz der relativ langen Trockenheit werde sich die Bahn in Zaschendorf in bestem Zustand präsentieren, versichert Ronny Weis. Er gehört sowohl zum Organisationsteam als auch zum Fahrerfeld.

Und als Letzterer dämpft er schon mal vorsichtig übersteigerte Erwartungen des hoffentlich zahlreichen Publikums. Denn: Im Sommer war bei den beiden Meißner Vorzeigefahrern Ronny Weis und Richard Geyer ein bisschen der Wurm drin. „Seit der zweiten Jahreshälfte kämpfen wir extrem mit Motorproblemen“, so Ronny Weis. Gerade erst habe Richard Geyer wieder einen Motor „zerschrottet“, auch zuvor ereilte die beiden immer mal wieder dieses Schicksal. Das Problem: Eine Ursachenforschung ist relativ müßig, „weil immer etwas anderes kaputt geht“.

Trotzdem wollen die Meißner Speedway-Fahrer beim Heimrennen zum Tag der Einheit natürlich nach Möglichkeit um die vorderen Plätze mitfahren. Für den „Silbernen Stahlschuh“ wurden nochmals zwei taufrische Motoren geordert. Doch das Ganze selbst sei neben einem finanziellen Spagat inzwischen auch längst eine Kopfsache für ihn und Richard Geyer geworden. „Ein Ohr hängt immer am Motor“, beschreibt der 38-Jährige die Angst, dass wieder irgendetwas kaputtgehen könnte. Das beeinflusse natürlich die Konzentration während der Rundenhatz. Durchkommen und Punkte sammeln, lautet daher die Devise. „Wenn alles hält, sind wir sehr schnell“, verspricht Weis.

Die Konkurrenz kommt in diesem Jahr geballt und aus acht Nationen. Vorjahressieger Daniel Gappmaier aus Salzburg wird ebenso am Start sein wie Wojciech Lisiecki und Rafal Konopka aus Polen, die dem Duo Weis/Geyer beim Meißner Autohauscup im Frühjahr Bronze vor der Nase wegschnappten. Bislang liegen den Veranstaltern zwölf definitive Startzusagen vor, vier weitere dürften heute oder morgen noch eingehen. So oder so werden 16 Fahrer um den „Silbernen Stahlschuh“ kämpfen.

Eine Nummer kleiner, nämlich in den Juniorenklassen der 50 und 125 ccm-Klassen, wird der Wettkampftag in Zaschendorf am Vormittag beginnen. Aber was heißt schon „klein“: Mit Bruno und Frieda Thomas gegen der Erste und die Zweitplatzierte der diesjährigen Deutsche-Jugend-Bahnsport-Meisterschaft ins Rennen. Das Geschwisterpaar zeigte am vergangenen Wochenende in Teterow absolute Spitzenleistungen und will sich jetzt auch vor heimischem Publikum in Höchstform präsentieren. Rund 20 Teilnehmer werden in den Nachwuchswettbewerben erwartet, die einen Lauf der Norddeutschen Bahnmeisterschaft in Meißen ausfahren werden.

Für die bei guter Witterung erwarteten 2 000 Zuschauer ist also beste Speedway-Unterhaltung vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag garantiert. Und vielleicht gibt es ja doch ein Happy End für die Meißner Fahrer. Wenn der Motor hält.

„Silberner Stahlschuh“

Erster Start ist am Montag um 10.30 Uhr mit den Juniorenwettbewerben auf dem Speedway-Oval an der Zaschendorfer Straße in Meißen.

Der Hauptwettkampf mit Ronny Weis und Richard Geyer beginnt 14 Uhr.

Zum Rahmenprogramm gehören Rennen mit Speedkarts.

Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 5 Euro.

zur Startseite