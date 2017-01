Mit einem Bus zum Hockey-Spiel Die Nieskyer Hockeyspieler müssen für Auswärtsspiele kein Auto mehr mieten. Sie besitzen seit Freitag einen Kleinbus.

Der von Unternehmer Matthias Schur (rechts ) überreichte Opel Vivaro bietet einer ganzen Mannschaft Platz und ist ein auffälliger Hingucker. © andré schulze

Für die Mitglieder des Nieskyer Hockeyclubs ist Freitag der 13. ab sofort kein Pechtag mehr. Denn ihnen ist an jenem Datum ein großes Geschenk überreicht worden. Am Freitag hat der Verein im Nieskyer Opel Autohaus seinen ersten eigenen Vereinsbus in Empfang genommen. Das Fahrzeug ist nagelneu und Vizepräsident Christian Bartsch sichtlich gerührt. „Es ist einfach nur geil. Für mich persönlich ist das ein großer Moment“, sagt er und muss sich sogar eine Träne verdrücken.

In Zukunft können die Nieskyer zu ihren Auswärtsspielen in Mannschaftsstärke anrücken. Denn der Opel Vivaro bietet neun Plätze. Komfort ist den großen und kleinen Mannschaften zu gönnen. Denn die Wege zu den Auswärtsspielen sind mitunter lang. Die anderen Mannschaften verteilen sich auf ganz Mitteldeutschland, manchmal fahren die Nieskyer sogar bis nach Eisenach oder Berlin.

Bisher musste für jede Fahrt ein Auto gemietet werden. Da kommen eine Menge Fahrten zusammen, denn der Hockeyclub umfasst neben drei Mädchenmannschaften auch zwei Jungen-Teams. Außerdem spielen auch die Männer und Senioren auswärts, erzählt Schatzmeister und Mädchentrainer Steffen Mitschke. Möglich macht das Fahrzeug der Baubetrieb Siegfried Schur. Der übernimmt als Sponsor auch die Kosten für den laufenden Betrieb. „Wir fühlen uns wohl im Verein. Jeder gibt, was er kann. Andere investieren viel Zeit und Arbeit bei den Mannschaften“, sagt Geschäftsführer Matthias Schur, dessen Familie eng mit dem Verein verbunden ist.

Das Logo des Sponsors steht zwar auf den Türen des Kleinbusses, doch angesichts der beinahe lebensgroßen Hockeyspieler auf dem Fahrzeug, fällt die Werbung des Baubetriebs doch sehr übersichtlich aus. Der HCN und seine Spieler sollen im Mittelpunkt stehen. „Das Fahrzeug war für den Verein notwendig. Wir wollten einen Hingucker schaffen für Niesky, auch um weitere Sponsoren zu animieren“, sagt Matthias Schur. Selbst beim Kennzeichen ist nicht gespart worden. Das lautet nämlich stilecht NY-HC 1920 und ist somit auf den Verein abgestimmt.

Das Autohaus Henke, das ebenfalls schon lange zu den Unterstützern des Hockeyvereins zählt, übernimmt als Zugabe die erste Jahresinspektion für das Fahrzeug. Am 29. Januar brauchen die Männer den Kleinbus nicht. Dann findet das Heimturnier der Oberliga in Niesky statt.

