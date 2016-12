Gerichtsbericht Mit einem blauen Auge davongekommen Ein 20-jähriger Döbelner stand wegen Körperverletzung vor Gericht. Richterin Marion Zöllner zeigte sich gnädig.

© Symbolfoto

Als der Angeklagte am 6. August kurz nach Mitternacht die Oschatzer Straße in Döbeln entlang fuhr, sah er das parkende Auto des Geschädigten. Er hielt an, stieg aus, ging zum Auto, langte durch die offene Scheibe und schlug dem Opfer zweimal gegen die linke Schläfe. Deswegen musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht Döbeln wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. „Es war nicht so“, sagte der Beschuldigte zu Beginn der Verhandlung. „Ich habe ihm im Vorbeigehen nur einmal mit der Hand eine gelangt.“ Kurz vor der Tat fuhr der Angeklagte mit einer Freundin durch die Stadt. Auf der Oschatzer Straße mussten sie anhalten, weil auf der Straße vier Autos fast nebeneinander standen. Von der Freundin hatte er zuvor erfahren, dass der Geschädigte sie und zwei weitere Mädchen betrogen hatte. Als er unter den haltenden Autos das des Opfers erkannte, stieg er aus und schlug den Geschädigten ins Gesicht. „Ich kann es nicht leiden, wenn einer Mädchen betrügt“, nennt der Angeklagte als Grund für sein Verhalten. Eine Freundin, die bei der Tat dabei war, bestätigte seine Aussage in der Zeugenvernehmung. Allerdings hat sie nicht gesehen, ob der Angeklagte einmal oder zweimal zugeschlagen hat.

Der Geschädigte erklärte als Zeuge, dass er nur einmal geschlagen worden sei. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte er von zwei Faustschlägen gesprochen. Verletzt wurde er kaum. „Ich hatte nur einen blauen Fleck“, sagte er. Allerdings gab er bei der Polizei auch an, dass er zuvor von dem Angeklagten und seiner Freundin durch die Stadt verfolgt worden sei. Doch dem widerspricht die Zeugin. „Es war Zufall, dass wir ihn dort sahen“, sagte sie.

Vor Gericht ist der Angeklagte nicht unbekannt. Zwei Einträge hat er im Bundeszentralregister. Beide Verfahren wurden eingestellt. Auch diesmal hatte der Beschuldigte Glück. Richterin Marion Zöllner stellt auch dieses Verfahren vorläufig ein. Als Auflage muss der Angeklagte 100 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Sollte er dem nicht nachkommen, wird das Verfahren neu aufgenommen. Dann wird er verurteilt. (hk)

zur Startseite