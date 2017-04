Mit einem Augenaufschlag Der Freitaler Liedermacher Brettel tritt mit neuen Liedern in der Zschoner Mühle auf. Worauf er sich freut, verrät er vorab.

Der Freitaler Liedermacher Pascal Bretschneider gibt am Freitag sein erstes eigenes Konzert. © Andreas Weihs

Mit den Arbeitsschuhen hat er den Alltag abgestreift. Was er als Handwerker erlebt, beschreibt der Freitaler Pascal Bretschneider alias Brettel als Liedermacher. Der 26-Jährige reflektiert, was ihm begegnet. „Ich bin achtsam, bemühe mich aber nicht krampfhaft. Manche Idee fliegt mir mit einem Augenaufschlag zu. Das passiert in den unmöglichsten Situationen“, sagt er in seinem Arbeitszimmer.

Dort lehnt er sich erst mal an seine Werkbank und atmet ein wenig durch. Auf der Platte hinter ihm stehen Stifte, Pinsel, Tusche und Farben. Brettel zeichnet regelmäßig für seine Comic-Reihe „Augen-Momente“ im Tagebuchstil. Auch seine Lieder sind Tagebuchgeschichten. Er schreibt sie in deutscher Sprache. „So kann ich am besten erzählen. Zum Schreiben muss ich einen Schalter umlegen und Zeit haben“, erklärt er. Die Melodien kommen beim Spielen. „Manchmal probiere ich zu einem Text auch verschiedene Melodien aus.“

Sein erstes Album „Immer dieses Chaos“ erschien vor mehr als einem Jahr. Es hat eher melancholischen Charakter. Die neuen Lieder sind kritisch, dabei aber oft auch lustig. So hinterfragt Brettel die Smartphone-Nutzung. „Manche meinen, das sei ein Anti-Facebook-Lied. Das stimmt nicht. Auf Facebook habe ich sogar meinen Zeichner-Blog, über den ich meine Comics poste. Mir geht es um die permanente Abhängigkeit vom Handy. Ein Schritt zurück kann befreiend sein. Man kriegt plötzlich wieder mehr mit.“

Brettel tritt einige Male im Jahr beim Dresdner Song-Slam in der Groovestation in der Neustadt auf. „Das ist eine gute Möglichkeit, neue Lieder speziell an junges Publikum zu bringen“, sagt der Liedermacher. In einem Song besingt er die Zerbrechlichkeit junger Menschen. „Ältere können manchmal nicht verstehen, warum sie schon ‚Rücken‘ haben.“

Im vorigen Jahr überzeugte Brettel beim Folklorum-Festival auf der Kulturinsel Einsiedel in Zentendorf. Dort war Musik gefragt, zu der die legendenumwobene Urbevölkerung der Kulturinsel vor gut 1 000 Jahren schon getanzt, gesungen und gestaunt haben könnte. Von der Jury wurde er mit dem zweiten Platz bedacht. Auch beim Liederfest Hoyschrecke in der Kulturfabrik Hoyerswerda war der Freitaler im vorigen Jahr dabei.

Viele Auftritte stehen für dieses Jahr auf dem Plan. „Besonders freue ich mich auf mein erstes eigenes Konzert. Mit der Zschoner Mühle in Dresden hat sich eine tolle Location ergeben. Ich bin ein Fan von alten Häusern, Holz und der früheren Technik. Das macht es gemütlich.“

Brettel blickt auf seine neue, handgefertigte Gitarre aus Australien. Mit ihr wird er alte und neue Titel spielen. „Bei Liedermacherkonzerten konzentriere ich mich darauf, ein Gefühl wiederzugeben. So springt der Funke über. Es motiviert mich, wenn jemand hinterher sagt, dass ihn ein Lied besonders begeistert.“

Der Dresdner Gitarrist Farid Ben Miles, der in Paris geboren ist, spielt im Vorprogramm. „Er konzentriert sich auf Akustik-Fingerstyle. Ich mag solche Musik. Das ist ein schöner Kontrast zu meiner Art“, kündigt Brettel an.

Liedermacher-Konzert am 7.4., 19.30 Uhr in der Zschoner Mühle in Dresden. Einlass: 19 Uhr. Karten zu 12 Euro/ ermäßigt 10 Euro an der Abendkasse. Vorbestellung über Telefon: 0351 4210257 oder hier

zur Startseite