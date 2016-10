Mit ein paar Klicks zur richtigen Kita Freital hat sich für ein Online-Vergabesystem entschieden. Davon sollen vor allem die Eltern profitieren.

Fabian und Paul gehen in die privat geführte Kita Storchenbrunnen in Freital. Diese sogenannten freien Träger fühlten sich vom alten Kitaplatz-Vergabesystem benachteiligt. Das wird sich nun ändern. © Karl-Ludwig Oberthür

Den Freitaler Eltern wird die Suche nach der richtigen Kita schon bald erheblich erleichtert. Bis zum Frühjahr 2017 will die Stadtverwaltung ein sogenanntes Online-Vergabesystem für die Betreuungsplätze anbieten. Nach monatelangen Diskussionen mit den Leitern der städtischen Einrichtungen, mit den Chefs der privat betrieben Kitas sowie mit Tagesmüttern und -vätern steht nun auch fest, welcher Anbieter die nötige Software dafür stellen wird. Wie in der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche bekannt wurde, geht der Auftrag an „Little Bird“.

Das System „Little Bird“ wurde in Heidenau von einer Mutter entwickelt, die für ihren kleinen Sohn keinen Betreuungsplatz fand und sich über mangelnde Transparenz bei der Kitaplatz-Vergabe ärgerte. Neustadt, Bischofswerda und Görlitz nutzen es mittlerweile ebenso wie 30 weitere Städte in ganz Deutschland.

Über ein Portal können sich Eltern über die vorhandenen Kitas, Konzepte und freien Plätze informieren. Erst mit der Anmeldung für eine durch die Stadt festlegbare Zahl an Wunschkitas erfolgt eine Registrierung. „Little Bird“ zeigt nur das an, was zum gewünschten Betreuungsbeginn in Freital tatsächlich verfügbar ist. Am anderen Ende werden den Kitas nur diejenigen Anfragen zugewiesen, die sie auch tatsächlich bedienen können. Betreuungsanfragen werden über vorinstallierte Standardschreiben online versendet und ebenso von den Kitas beantwortet.

Die jeweiligen Betreuungsverträge können zudem online verwaltet werden. Außerdem kann die Stadtverwaltung mit dem neuen System auch eine Statistik zu den genauen Belegungszahlen führen.

Fest steht auch: Nach Einführung des neuen Systems entscheidet nicht mehr die Stadt zentral über die Vergabe, sondern jede Kita einzeln anhand der Bewerbungen. Darauf hatten mehrere Stadträte, die privaten Kitas als auch die Tagesmütter gedrängt. In Freital gibt es derzeit rund 1 800 Betreuungsplätze in neun städtischen Kitas und in neun Häusern freier Träger, also privaten Einrichtungen. Dazu kommen 100 bis 150 bei 26 Tagesmüttern und einem Tagesvater. Die Plätze werden bislang zentral im Rathaus anhand eines Punktesystems vergeben. Vor allem Tagesmütter und die Betreiber privater Kitas fühlen sich von dem System benachteiligt. Sie werfen der Verwaltung vor, zuerst an ihre eigenen Einrichtungen zu denken. Das Rathaus hatte dies stets von sich gewiesen.

Zweiter Anlauf für den kleinen Vogel

„Ich denke, wir können mit dieser Lösung die Vergabe insgesamt bürgerfreundlicher und transparenter machen“, sagte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) in der Stadtratssitzung. Der Auftrag an die Firma soll in den nächsten Tagen erteilt werden. Die Einführung wird sich bis voraussichtlich Mai 2017 hinziehen. Bis dahin sind Schulungen nötig, und die Technik im Rathaus muss auf das neue System umgestellt werden. Als billigste Variante stellte sich eine Mietlösung für die Software heraus. Für die Beschaffung und Inbetriebnahme von „Little Bird“ rechnet die Stadt mit Kosten von jährlich rund 12 000 Euro.

Bis zuletzt im Rennen war auch der Leipziger Anbieter „Kivan“. Wie es heißt, hätten sich aber vor allem die Freien Träger und die Tagesmütter für „Little Bird“ starkgemacht und sich durchgesetzt. Während das Leipziger System eher Vorteile bei der Verwaltung der Kita-Plätze habe, sei „Little Bird“ elternfreundlicher.

Der Freitaler Stadtrat hatte sich vor einem Jahr kurioserweise schon einmal für den Anbieter entschieden. Eine Stadtratsmehrheit aus SPD, Grünen, Linken, den Bürgern für Freital und FDP wollte die damals noch von Oberbürgermeister Klaus Mättig (CDU) geführte Verwaltung zwingen, „Little Bird“ einzuführen. Doch das Landratsamt in Pirna legte ein Veto ein, weil es sich bei der Kitaplatz-Vergabe um ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“ handelt. Die Modalitäten dieser liegen also ausschließlich in den Händen der Rathausspitze. Der Stadtrat hat theoretisch also kein Mitspracherecht. Da Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) aber an einer einvernehmlichen Lösung mit dem Stadtrat interessiert war, gab es eine Ausschreibung der Online-Kitaplatzvergabe. An deren Ende setzte sich erneut „Little Bird“ durch.

Die Stadträte begrüßten, dass es nun endlich eine Entscheidung gibt. „Wir haben damals schon für ‚Little Bird‘ geworben und sind sehr froh, dass es nun so gekommen ist“, sagt Frank Gliemann von den Freien Wählern. „Ich freue mich über den Weg, den wir gegangen sind“, sagte Martin Rülke von der CDU. Die Christdemokraten hatten sich für die öffentliche Ausschreibung des Online-Systems starkgemacht.

