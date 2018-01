Mit eigener Kraft in der Bundesliga Gewichtheber-Bundesligateam, SG Fortschritt Eibau

© SZ Thomas Eichler

Diese Mannschaft ist ein Phänomen. Die Eibauer sind im Herbst in ihre 15. Erstligasaison gestartet. In Eibauer Bundesligamannschaften kommen ausschließlich Athleten zum Einsatz, die aus der Kottmar-Region stammen und in Eibau zu erfolgreichen Gewichthebern ausgebildet wurden – „Einkäufe“ ausgeschlossen, ganz anders als bei vielen Konkurrenten. 2017 gelang der erneute Klassenerhalt mit einem klaren Sieg über Potsdam und am Ende sogar der elfte Saisonplatz. Und bange für die Zukunft muss einem nicht sein: Starker Nachwuchs ist auf dem Vormarsch und bereits im Team vertreten.

