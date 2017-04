Mit eigenen und fremden Hexen Am 30. April brennen wieder die Walpurgisfeuer. Viele Clubs, Vereine und Gemeinden im Kamenzer Land halten besondere Aktionen bereit.

Der Heimat- und Feuerwehrförderverein Straßgräbchen hatte interessierte Kinder aus der Kita „Meisennest“ ins ehemalige Heizhaus der Kita eingeladen. Es wurde ein bunter Hexenbastelnachmittag. Denn aus Heu, alten Lumpen und Holzlatten, bastelten die Kinder gemeinsam mit Vereinsmitgliedern zwei große Hexen, die am 30. April ins Hexenfeuer geworfen und verbrannt werden. © Heinz Hirschfeld

Die Walpurgisnacht wirft ihre schaurig-schönen Schatten voraus. Diesmal fliegen die Hexen an einem Sonntag in der Oberlausitz ein. Viele Vereine, Dorfclubs und Veranstalter haben deshalb besondere Partys vorbereitet. Die SZ hat die Tipps.

Hokuspokus mit Kamenzer Narren

Kamenz, Skaterpark, Goethestraße: Ab 18 Uhr laden die Narren des KKC zum bereits 8. Hokuspokus-Hexenbrennen. Diesmal einmalig in den Skaterpark im Alten Stadtbad an der Goethestraße. Das Spektakel ist speziell für Familien geeignet, aber ebenso für Anhänger des traditionellen Hexenbrennens: Mit lustigem Theaterstück, Hexentanz, Lampion-Umzug und hexenmäßigen Spielen für Kinder, Knüppelkuchenbacken, Lampionbasteln sowie Kinderschminken wird gelockt. Vielerlei gruselige Gestalten sorgen für die Versorgung mit schaurig benannten Speisen und Getränken. Vor allem die Bowle-Bar der Jugendtruppe sollte man testen. Mit Einbruch der Dunkelheit wird auf dem eher wenig riesigem Feuerstapel die gebastelte, dafür lebensgroße Hexe den Flammen geopfert! Übrigens: Gelegentlich schleichen sich lyrisch veranlagte Barden ans Feuer.

Tomogara sorgt zeitig für Kinderfreude

Kamenz, Sport- & Freizeitzentrum, Bautzner Straße 122: Das Hexenfeuer bei Tomogara ist Kult. Bevor es zu späterer Stunde für die Erwachsenen angezündet wird, kann ein kleineres von Kindern schon ab 14 Uhr in vollen Zügen genossen werden. Außerdem steht eine Hüpfburg bereit. Viele Kinderspiele versprechen Spaß und Knüppelteig gibt es für die ganze Familie. Es gibt auch eine Schlechtwetter-Variante. Ende ist eine Stunde nach Mitternacht.

Hexenbrennen in gemütlicher Runde

Jesau, Kriegerdenkmal: Alle Jesauer und ihre Gäste sind zum traditionellen Maibaumstellen um 17 Uhr eingeladen. Anschließend findet man sich zum Hexenbrennen in gemütlicher Runde zusammen.

Mit Lampionzug und Knüppelkuchen

Bernbruch, Schulhof: Der Dorfclub und der Ortschaftsrat laden zum Maibaumstellen und Hexenfeuer ein. Beginn ist 17 Uhr. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Das Aufstellen des Maibaums startet gegen 18 Uhr. Mit dem Entzünden des Hexenfeuers 20 Uhr steht Knüppelbrot für die Jüngsten zur Verfügung. Außerdem ist noch ein Lampionumzug für die Kinder geplant.

Größtes Hexenfeuer im Rödertal

Großröhrsdorf, Festplatz am Rödertalstadion: Das Hexenfeuer wird in Großröhrsdorf auf dem Festplatz veranstaltet. Bei schlechtem Wetter steht zusätzlich ein großes Festzelt zur Verfügung. Die musikalische Untermalung erfolgt durch einen DJ. Knüppelkuchen gibt es für die Kleinen und ab 18 Uhr auch Steaks vom Grill. Eine Kinderdisco lockt außerdem ins Festzelt. Gegen 21.30 Uhr wird das Feuer angezündet.

Fackelumzug mit dem Spielmannszug

Oberlichtenau, Dorfplatz: Nachdem um 19.30 Uhr auf dem Oberlichtenauer Dorfplatz der Maibaum aufgestellt wird, findet anschließend ein Fackelumzug mit Begleitung des Spielmannszuges zum Hexenfeuer an der Keulenbergstraße statt.

Mit leckerem Hexentrunk

Kleinröhrsdorf, Festplatz: Die Feuerwehr und die Vereine von Kleinröhrsdorf laden zum Hexenfeuer ein, das auf dem Festplatz stattfindet. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt und außerdem dürfen sich alle am Knüppelkuchen für das Lagerfeuer bedienen. Übrigens: Den „Kleinröhrsdorfer Hexentrunk“ gibt es auch wieder.

Maibaumstellen und Showtanz

Königsbrück, Markt: In Königsbrück startet um 18 Uhr das Maibaumstellen auf dem Markt und wird von den Tanzmäusen und der Showtanzgruppe der Grundschule begleitet. Im Anschluss erfolgt der Fackelumzug durch die Innenstadt bis zur Freiwilligen Feuerwehr Königsbrück.

Hexenfeuer mit dem Skiverein

Elstra, Schwarzenberg: In Elstra findet die jährliche Tradition des Maibaumstellens auf dem Markt statt. Die Vorbereitungen dafür starten um 16.30 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Bevor es 5.30 Uhr am nächsten Tag nach der Maibaumwache nach Hause geht, wird gemeinsam als Belohnung gefrühstückt. Am Abend des 30. Aprils wird außerdem vom Skiverein zum Hexenfeuer auf dem Schwarzenberg geladen, wo es ab 19 Uhr auch Bratwurst vom Grill gibt. Bei einsetzender Dunkelheit wird dann das Feuer entzündet.

Hexenfeuer startet mit Kaffeetrinken

Steina, Gerätehaus der Feuerwehr: Ab 15.30 Uhr des 30. Aprils sind alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zu Kaffee und Kuchen sowie einem bunten Kinderprogramm mit Fahrten im Feuerwehrauto, eingeladen. Außerdem ist es möglich, über dem Lagerfeuer Knüppelkuchen zu backen. Sogar ein gemeinsamer Lampionumzug steht an. Er startet bei Einbruch der Dunkelheit. Direkt im Anschluss wird das Hexenfeuer entzündet und alle tanzen zusammen in den Mai. Am nächsten Morgen lädt die Feuerwehr zum gemütlichen Frühshoppen und man stellt den Maibaum auf.

Mit Fackelumzug zum Feuer

Brauna: Am Sonntag sind alle zum traditionellen Maibaumstellen um 18 Uhr eingeladen. Im Anschluss erfolgt ein Fackelumzug zum Hexenfeuer. Für das leibliche Wohl am Maibaum und am Hexenfeuer ist natürlich gesorgt.

Mit Salutschüssen in den Mai

Gelenau, Gerichtsberg: Bereits am Freitag, den 28. April gibt es in Gelenau einen Umzug mit Blasmusik ab dem Deutschen Haus. Um 17.30 Uhr wird der Maibaum mit Hilfe von Muskelkraft gestellt und auf dem Festplatz feuert man Salutschüsse ab. Ab 20.30 Uhr des 30. Aprils sind alle zum Hexenfeuer geladen. Den Getränkeverkauf übernimmt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Und es gibt auch Knüppelkuchen.

Mit Fackeln zum Feuer

Cunnersdorf, Gerätehaus der Cunnersdorfer Feuerwehr: Wer Interesse hat, ist zum Fackelumzug zum Hexenfeuer in Cunnersdorf eingeladen. Um 20.15 Uhr ist Treff am Gerätehaus der Feuerwehr und eine Viertel Stunde später ist Abmarsch in Richtung Festplatz. Die Fackeln werden gestellt.

Selbstgebastelte Hexen verbrennen

Straßgräbchen: Der Heimat- und Feuerwehrförderverein hatte jetzt interessierte Kinder aus der Kita „Meisennest“ ins ehemalige Heizhaus der Kita eingeladen. Es wurde ein bunter Hexenbastelnachmittag. Denn aus Heu, alten Lumpen, und Holzlatten, bastelten die Kinder gemeinsam mit Vereinsmitgliedern zwei große Hexen, die am 30. April ins Hexenfeuer geworfen und verbrannt werden. Für die Kinder war der Nachmittag ein kleines Fest, denn die Omas hatten Kuchen gebacken. Der Vorabend des 1. Mai wird in Straßgräbchen für alle Generationen zünftig gefeiert. Start ist 18 Uhr an der FFW mit dem Maibaumstellen. Der Jugendverein des Dorfes hat dafür die Mairanke geflochten. Ehe der Startschuss für den Fackelumzug durchs Dorf fällt, werden die verschiedenen Hexen prämiert. Durch den Heimat- und Feuerwehrförderverein wird es für alle Kinder Hexenmärchen am wärmenden Feuer geben. Außerdem war der Hexenbastelnachmittag eine Premiere für das ehemalige Heizhaus, welches in Absprache mit dem Heimat- und Feuerwehrförderverein von der Kita in Zukunft für Bastelveranstaltungen und Ähnliches genutzt werden kann. Stolz erzählt Andreas Bathow, dass noch genug Platz im ehemaligen Heizhaus ist, damit die kleinen Floriansjünger der Jugendfeuerwehren Straßgräbchen und Weißig hier ihr Domizil haben. (cu/ HH)

