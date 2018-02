Mit eigenen Texten auf die Bühne Lea Marie Nieter aus Weißwasser ist fasziniert von der Macht der Worte. Erst recht, seit sie beim Poetry-Slam antritt.

Lea Marie Nieter liebt ihre Stadt und das Leben. Eigene Worte mit Gestik und Mimik auf den Punkt zu bringen, ist die Kunst beim Poetry-Slam. © Joachim Rehle

Weißwasser. Sie plaudert frisch, fröhlich, frei von der Leber weg. Dass Lea Marie Nieter wildfremde Menschen in ihre Seele gucken lässt, kann man sich gut vorstellen. Und trotzdem hat es sie Überwindung gekostet. Lea Marie ist Poetry-Slamerin. Sie schreibt literarische Texte und tritt damit in Wettbewerben auf. Das Publikum bewertet – auch danach, wie sich der oder die Vortragende auf der Bühne selbst inszeniert. Performt, wie man neudeutsch sagt. Mit Gestik und Mimik. „Es braucht jede Menge Selbstvertrauen, vor vielen Leuten aufzutreten“, erklärt die 18-Jährige. Die ersten Male sei ihr das nicht leichtgefallen, aber mit jedem weiteren Wettbewerb wachse das Selbstbewusstsein. Und der Spaß an der Sache. „Ich könnte das jeden Tag machen“, sagt sie und fügt hinzu, dass Familie und Freunde viel aufgeregter seien als sie selbst. Ihren achten Auftritt hat sie hinter sich – innerhalb eines Dreivierteljahres. Vor Studenten in Görlitz trug sie mehrfach vor. Dort riet man ihr, sich zu den Sachsenmeisterschaften im Apollo Theater in Görlitz anzumelden. Beim Menschenrechts-Slam in Cottbus war sie ebenfalls dabei.

Mit dem Erfolg hätte sie selber nie und nimmer gerechnet. Mit dem Schreiben fing es „ganz harmlos“ an. Sie erzählt, wie sie in den Wochen vor Weihnachten 2016 mit ihrem besten Freund im bösen Streit lag. Gar zu gern hätte sie ihm das eine oder andere gesagt, doch leichter gedacht als getan. Die Eltern wollte der Teenager nicht gerade einbeziehen. Also begann Lea Marie aufzuschreiben, was sie bewegte. Zunächst im stillen Kämmerlein. So ganz geheim bleiben ihre Texte dann aber doch nicht. Und so bestärkten Eltern und Freunde sie darin, weiterzumachen. Im Sommer 2017 erhielt sie eine Einladung zu ihrem ersten Slam. Sie gewann auf Anhieb.

Gedichte und Geschichten schrieb Lea Marie schon immer gerne, was wohl daran liegt, dass ihre Mutti Deutschlehrerin ist. Sie weckte in ihr das Interesse und die Lust, „mehr zu machen aus Worten und Buchstaben“. Das Gefühl für Sprache habe sie aber auch beim Lesen entwickelt. Philosophische Bücher bekam sie von ihrem Bruder geschenkt. Anfangs habe sie sich gefragt, was sie wohl damit solle. „Doch je mehr man darin liest, umso mehr verinnerlicht man es“, sagt sie jetzt. Dass in ihrer Smartphone-Generation alle am Handy hängen und kaum miteinander reden, das stimmt sie traurig.

Sentimental und melancholisch bezeichnet sie ihre Texte. Bisweilen auch gesellschaftskritisch. Was einem so einfällt, wenn man sein Umfeld aufmerksam beobachtet. Zeit dafür hat die Weißwasseranerin, wenn sie mit dem Zug in die Berufsschule nach Görlitz fährt. Sie erzählt von einem behinderten Jungen, der täglich wie bei einem Ritual seinen Schokoriegel öffnet. Oder davon, dass ein Mann fast ein Jahr lang eine Frau auf dem Bahnsteig angesehen hat, die beiden, erst einander völlig fremd, ein Paar wurden – und sich dann doch wieder trennten. Stoff, der wie geschaffen ist als Vorlage für einen Text zum Poetry-Slam. Oder 88 Tasten des Klaviers. Dass sie selbst kaum noch Zeit hat zum Spielen, auch das hat sie in einem Text verarbeitet. Sie spricht von Ängsten. Darüber, warum es sich zu leben lohnt. Mitunter philosophiere sie mit Freunden über den Tod. Wohl wissend, dass das Leben „farbenfroh und bunt“ ist, wie sie sagt.

Poetry-Slam – diese Art des literarischen Vortrags stammt aus den USA, verbreitete sich in den Neunzigern weltweit. Vorbilder hat Lea Marie nicht. Als Neuling hofft sie, sich bei gestandenen Leuten der deutschen Szene etwas abschauen zu können. Von Mike Altmann zum Beispiel, der – hierzulande kein Unbekannter – ihr ein Coaching anbot. Gleich mehrere Bücher mit seinen Texten bekam sie zu Weihnachten geschenkt. Dass man bei jedem weiteren Auftritt im Apollo in Görlitz die gleichen Texte nicht noch einmal verwenden darf, sei eine große Herausforderung.

Ein Text kann sechs Seiten haben oder auch nur vier Zeilen. Für manchen braucht sie ein halbes Jahr, für einen anderen nur eine Stunde. Manchmal ist es auch nur ein Gedankenblitz, eine Idee, die sie zu Papier bringen will, bevor sich diese verflüchtigt. Es ist schon vorgekommen, dass so ein Blatt verloren ging. Ihre Eltern schenkten ihr deshalb ein goldenes Notizbüchlein. Für ihre besten Ideen. An die 20 Texte hat sie mittlerweile. Ob sie sich im Schreiben eine berufliche Zukunft vorstellen kann, da zuckt sie mit den Schultern. Noch sei es nur ein Hobby. Wenn sie im Sommer das Abitur in der Tasche hat, dann würde sie gern Sozialpädagogik studieren. Am allerliebsten in Görlitz. Ihr Bruder, der im Klinikum in Münster arbeitet, sei mit 16 weg von zu Hause. So eilig habe sie es nie gehabt, sagt sie.

Ihr Freund Eric, der in Dresden lebt, ist ihr größter Fan. Regelmäßig fährt sie hin, trägt ihm und den Kumpels in der WG Texte vor. Das Feedback sei ihr wichtig. Als Ansporn. Und wenn ein Text mal nicht so ankommt, lässt sie sich nicht beirren. Für sie zählt zuallererst der Spaß an der Sache.

