Mit eigenem Koch und Bus 42 Betreuer reisen zum Champions-League-Spiel von RB Leipzig nach Monaco.

Was Timo Werner auf dem Flug nach Monaco anzieht, darf er nicht bestimmen. Den Kopfhörer trägt er freiwillig. © dpa/Jan Woitas

Im Reisebüro würde man es einen Kurztrip nennen. Montagnachmittag hin, anderthalb Tage Aufenthalt, Mittwochvormittag wieder zurück. Um das zwei Quadratkilometer kleine Fürstentum Monaco zu besichtigen, könnte das sogar reichen. Aber die gut gefüllte Sondermaschine der luxemburgischen Fluggesellschaft Luxair, die am Montag 14.30 Uhr in Leipzig abhob, ist kein Touristenflieger. Die Insassen sind dienstlich unterwegs in Sachen Champions League.

Mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel wäre der Einzug der Rasenballer in die K.o.-Phase weiter möglich, bei einer Niederlage das Überwintern in der Europa League akut gefährdet. Welche Variante eintrifft, steht nach 90 Minuten fest, die Vorbereitungen für die Reise in den zweitkleinsten Staat der Erde dauerten dagegen sechs Wochen. So ein Europapokal-Ausflug ist eben mehr als ein Kurzurlaub – es ist eine logistische Herausforderung.

Das liegt vor allem an der Uefa. Der europäische Fußballverband hat ganz eigene, vor allem sehr detaillierte Vorstellungen, wie so ein Spiel und das ganze Drumherum abzulaufen haben. Das Handbuch ist 200 Seiten dick, gedacht wird an wirklich alles, und vor allem an sich. So muss der Gastgeber 1 220 Vip-Tickets für die Uefa und deren Sponsoren vorhalten. Und an dem runden Banner mit Sternen, das am Mittelkreis beim Abspielen der Champions-League-Hymne zum Flattern gebracht wird, müssen 30 Leute Hand anlegen. Nicht etwa 29 oder 31. Es soll schließlich alles schön einheitlich aussehen.

Darum muss sich RB als Gast zwar nicht kümmern, aber trotzdem an vieles denken. Etwa an den Mannschaftsbus, der die 1 200 Kilometer an die französische Mittelmeerküste auf dem Landweg zurückgelegt hat. Um am Dienstag rechtzeitig auf dem Flughafen in Nizza zu stehen, ging es am Sonntagvormittag in Leipzig los. Der Aufwand ist zwar gewaltig, aber in der Champions League üblich. Die Spieler sollen sich nicht an ein anderes Gefährt gewöhnen müssen. Außerdem kann man viel Equipment darin verstauen. Bayern München hat deshalb den Bus schon bis nach Moskau fahren lassen. Neben der Profimannschaft saßen die A-Junioren von RB mit im Flieger. Die U19-Teams spielen immer einige Stunden vorher in einem kleineren Stadion. Champions Youth League nennt sich das, einige Partien werden sogar live im Sportfernsehen übertragen.

Der Betreuerstab ist mit 42 Personen größer als die Anzahl der Spieler. Neben dem fünfköpfigen Trainerteam zählen dazu ein Zeugwart-Trio sowie die medizinische Abteilung mit Arzt und zwei Physiotherapeuten. Mit Sascha Lense nimmt RB einen ehemaligen Dynamo-Profi als Teampsychologen mit. Ex-Profi Babacar N’Diaye kümmert sich als Integrationsbeauftragter um die ausländischen Spieler. Drei Videoanalysten kommen vom Verein, zwei werden eingekauft. Die Firma ChyronHego, die im Auftrag der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sämtliche Spiele der 1. und 2. Bundesliga in Zahlen und Grafiken übersetzt, hat von RB einen Sonderauftrag für den Europapokal bekommen. Die Spezialkameras bauen die beiden Mitarbeiter bereits am Vorabend unters Dach des Stade Louis II. Am Tag darauf weiß der Trainer dann, wer wieviele Kilometer wohin gerannt ist – und wer auffällig viele Verschnaufpausen eingelegt hat.

Um die 1 200 mitgereisten Fans kümmern sich zwei Fanbeauftragte, drei Angestellte vom Fanprojekt sowie zwei szenekundige Beamte. Rund um die Sicherheit der Mannschaft sind drei Bodyguards zuständig. Die Spieler nächtigen im Vier-Sterne-Hotel Monte Carlo Bay, das günstigste Doppelzimmer kostet hier 240 Euro, die Suite ist für 1 000 Euro zu haben – pro Nacht. An den Kosten beteiligt sich die Uefa übrigens nicht.

Aufs Hotelessen verlässt man sich bei RB nicht, der eigene Koch, der sonst im Trainingszentrum am Herd steht, gehört deshalb mit zur Reisegruppe. Genauso wie ein fünfköpfiges Presseteam, drei Mitarbeiter von der Reiseorganisation und die Führungsetage aus der Geschäftsstelle. Viel Aufwand für einen Kurztrip.

