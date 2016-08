Mit Ehrung aus Ungarn zurück Neun Leisniger haben mit den Einwohnern von Halásztelek gefeiert. Der Bürgermeister hat eine Ehrenmedaille erhalten.

Halászteleks Bürgermeister József Szentgyörgyi (links) übergibt die Ehrenurkunde. © Stadtverwaltung Halásztelek

Halásztelek ist eine junge Stadt nicht weit von der ungarischen Hauptstadt Budapest entfernt. Angelika Dorias aus Leisnig ist das erste Mal dort gewesen. Sie gehörte zu einer neunköpfigen Delegation, die der Einladung von Halászteleks Bürgermeister gefolgt ist. „Wir sind sehr herzlich empfangen worden. Die Ungarn haben viel Zeit mit uns verbracht, uns voller Stolz neue Errungenschaften wie Sport- und Spielstätten gezeigt“, berichtet Angelika Dorias. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Freundekreis, der sich in Leisnig um alle drei Städtepartnerschaften kümmert, Treffen und anderes organisiert und teilweise mitfinanziert.

Anlass für den Besuch in Ungarn ist der Nationalfeiertag am 20. August gewesen. Dazu gab es eine Festveranstaltung. Bei der erhielt Leisnigs Stadtchef Tobias Goth (CDU) für ihn überraschend eine Ehrenurkunde und eine -medaille mit dem Stadtwappen Halászteleks. Damit würdigen die Räte der Partnerstadt und der dortige Bürgermeister den Einsatz Goths für eine lebendige Städtepartnerschaft. Die basiert auf anfänglichem Schüleraustausch, sportlichen Aktionen (Boxen, Fußball) und musischen Projekten. „Die Städtepartnerschaft steht nicht nur auf dem Papier“, sagen er und auch Angelika Dorias.

Am Wochenende werden Gäste aus allen drei Leisniger Partnerstädten zum Altstadtfest erwartet. Am Samstagabend sollen die Partnerschaften gefeiert und an die Anfänge des Altstadtfestes erinnert werden. Dazu sind auch die Macher dieser Leisniger Tradition eingeladen. (DA/sig)

