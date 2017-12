Mit Dynamo-Power zur neuen Jugend-Feuerwehr Britta Neuhaus, die Frau des Trainers von Dynamo Dresden, ist ein echter Glücksfall für die Ullersdorfer Feuerwehr.

Britta Neuhaus und Jörg Mauer (hinten) haben ein spannendes Projekt für Ullersdorfer Kinder im Rahmen des Ganztagsangebots der Grundschule auf den Weg gebracht. © Thorsten Eckert

Ullersdorf. Es ist vielleicht nicht das typische Mitbringsel aus dem Urlaub, aber letztlich irgendwie schon … Denn Jörg Mauer ist einer der Aktiven der freiwilligen Feuerwehr des Radeberger Ortsteils; „und damit ist man eben auch im Urlaub Feuerwehrmann“. Zusammen mit seiner Frau hat er vor gut zwei Jahren einen Flyer aus dem Urlaub mitgebracht. Einen, der beide auf eine Idee gebracht hatte. „Denn es war ein Aufruf der dortigen Feuerwehr, dass man dringend neue Mitstreiter sucht – und wir haben sofort gedacht, dass wir das auch unbedingt in Ullersdorf machen müssten“, beschreibt Jörg Mauer.

Auch die Feuerwehr in Ullersdorf kann neue Aktive gut vertragen; „nicht zuletzt auch unsere Jugendfeuerwehr“, sagt er. Denn die Jugendfeuerwehr gibt es quasi nicht mehr. „Die ältesten Jugendlichen sind in die Erwachsenen-Wehr aufgerückt oder mussten zum Teil wegen der Berufsausbildung in anderen Regionen aufhören – und weiteren Nachwuchs gab es nicht mehr.“ Ein Drama. Denn natürlich rekrutiert eine freiwillige Feuerwehr ihre Aktiven nicht zuletzt aus dem eigenen Feuerwehrnachwuchs.

Unterstützer gesucht

Also, gesagt, getan. Ein ähnlicher Aufruf wurde von den Kameraden auch in Ullersdorf verteilt. Und es fanden sich bis jetzt tatsächlich zwei neue Aktive für die Mitarbeit in der freiwilligen Feuerwehr, „was für unsere Wehr enorm ist“, sagt Jörg Mauer begeistert. Zur Unterstützung im Feuerwehrverein meldeten sich zusätzlich zwei Männer und auch eine Frau, die ein echter Glücksfall für uns wurde“. Eine Frau mit vielen Ideen, eine Frau, die sprichwörtlich loslegt, wie die Feuerwehr – und zudem eine Frau mit Promi-Faktor, was ja bei der Suche nach Nachwuchs und neuen Mitstreitern nie schaden kann.

Die Rede ist von Britta Neuhaus, der Frau von Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus. „Wir wohnen ja in Ullersdorf – und als ich den Aufruf gelesen habe, war mir sofort klar, dass ich mitmachen muss“, sagt sie. Und Britta Neuhaus sagt es so, als sei es das Normalste der Welt. „Ist es ja auch“, findet sie. „Wenn man Zeit hat, muss man sich einfach für seinen Ort engagieren, für die Leute, die hier leben“, ist sie überzeugt. „Noch dazu, weil jedem klar sein muss, dass es auch mal bei ihm brennen kann oder man in einen Unfall verwickelt ist – und dann ist es gut, wenn es eine Feuerwehr gibt.“, fügt sie an.

Perfekter Zeitpunkt

Der Aufruf der Feuerwehr kam dabei quasi zum perfekten Zeitpunkt. „Ich hatte mich schon umgesehen, wo ich mich einbringen könnte, wollte eigentlich in einem Altenheim als Ehrenamtliche arbeiten“, erzählt Britta Neuhaus. „Ich bin jemand, der sich einfach sozial engagieren muss – das habe ich schon in unserer Zeit in Berlin gemacht“, sagt sie. Uwe Neuhaus war ja bekanntlich vor seinem Engagement bei Dynamo fast acht Jahre lang Trainer von Union Berlin gewesen.

Nun ist er ein echter Glücksfall für Dynamo Dresden. Mit dem Verein ist er in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. Und nach zuletzt drei Siegen in Folge – vergangenen Sonnabend ja auch noch ausgerechnet bei Union Berlin – rangieren die Schwarz-Gelben nun auch wieder im beruhigenden oberen Bereich der Tabelle. Wobei Uwe Neuhaus nicht „nur“ für Dynamo zum Glücksfall geworden ist, sondern auch für die Ullersdorfer Feuerwehr. Denn als er im vorigen Jahr Sachsens Trainer des Jahres geworden war, spendierte er die Hälfte der 1 000 Euro Preisgeld der Wehr in seinem Wohnort. Die andere Hälfte ging übrigens an die Ullersdorfer Fußballer.

Aber Geld ist eben nur die eine Seite, Ideen und Engagement sind die andere. Vielleicht sogar die entscheidende. Und da wiederum ist eben auch Britta Neuhaus tatsächlich das, was man wirklich einen Glücksfall für die Ullersdorfer Feuerwehr nennen kann. Denn sie lässt erst gar keine Zweifel daran aufkommen, dass es in absehbarer Zeit auch wieder eine Jugendfeuerwehr in Ullersdorf geben wird. „Unser Ziel ist es, eine Truppe von gut 15 Kindern aufzubauen“, sagt sie.

Ganztagsangebot zur Feuerwehr

Und so hatten sich Britta Neuhaus mit Wehrleiter Volker Czernik vor einiger Zeit in der Ullersdorfer Grundschule bei Schulleiterin Verena Schmidt und im Kinderhaus bei Brit Progscha angemeldet. Dort wurde dann gemeinsam die Idee entwickelt, „im Rahmen des Ganztagsangebots von Grundschule und Hort auch die Feuerwehr mit einzubauen“. Die Idee kam an, also treffen sich nun regelmäßig Kinder im Feuerwehrgerätehaus am Ullersdorfer Dorfteich, um sozusagen Schritt für Schritt in die Feuerwehrarbeit hineinzuwachsen. „Zunächst erst mal alles eher spielerisch, aber da hat Britta Neuhaus ein absolutes Händchen dafür“, ist Ullersdorfs Feuerwehrchef begeistert.

Beim Kreisfeuerwehrverband wurden dazu entsprechende Lernmittel besorgt, um die Kinder ans Thema Feuerwehr heranzuführen. Jüngst haben die Kinder zum Beispiel gelernt, wie sie sich im Brandfall am Telefon melden müssen. „Es ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder Mut fassen und solche Situationen meistern lernen“, ist Britta Neuhaus begeistert.

Und auch die Kinder sind begeistert, „auch, weil ich immer mal ein Autogramm ihres Lieblingsspielers besorge“, sagt sie – und lacht. Und dieses Lachen ist genauso ansteckend, wie ihre Energie …

Wer sich für eine Mitarbeit bei der Ullersdorfer Feuerwehr interessiert: Erwachsene und auch Kinder können sich einfach mit der Angabe der Mailadresse melden unter feuerwehr-ullersdorf@t-online.de

