Mit Drogen und Messer beim Zelten erwischt Drei Jugendliche wurden von der Bundespolizei in Schlegel aufgrund eines vermeintlichen Brandes untersucht. Mit einem aufgebrochenen Schuppen hatten diese allerdings nichts zu tun.

Mit Marihuana im Gepäck wurden drei Jugendliche von der Bundespolizei in Schlegel erwischt. (Symbolbild) © dpa

Schlegel. Die Bundespolizei hat am Sonntagvormittag zwei Jugendliche – 14 und 15 Jahre erwischt, die gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. Ein 68-jähriger Zeuge rief die Polizisten eigentlich wegen eines Brandes. Drei Jugendliche zelteten vor Ort und entzündeten aufgrund der Kälte ein Feuer in einer Metalltonne. „Dies war aber bereits wieder gelöscht“, teilt die Bundespolizei mit.

Der Zeuge wies die Beamten auf eine aufgehebelte Tür im hinteren Schuppen des Imbisses hin. Die drei Jugendlichen gaben an, nichts damit zu tun zu haben. Im mitgeführten Gepäck der Jungs konnte auch kein Aufbruchwerkzeug gefunden werden, das zu den Spuren am Schuppen gepasst hätte. Dafür fanden die Beamten bei einem etwa drei Gramm Marihuana, beim Zweiten ein Einhandmesser. Die drei Jugendlichen gaben auch an, Marihuana konsumiert zu haben. (szo)

