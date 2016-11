Mit Drogen und gefälschtem Pass Beamte der Bundespolizei konnten einen 37-Jährigen mit gefälschten Papieren in Altenberg schnappen.

© Andreas Weihs

Altenberg. Festgenommen hat die Bundespolizei am Montagmittag in Altenberg einen Betrüger. Er war mit einem Pkw aus Tschechien eingereist. Der 37-Jährige übergab den Beamten griechische Papiere, die sich jedoch als Fälschung entpuppten. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten den echten Reisepass, der wies den Mann als Georgier aus. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana im Auto. Im Rahmen weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 37-Jährige bereits seit September 2013 unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Der Georgier wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. (szo)

zur Startseite