Mit Drogen in der S-Bahn erwischt

Unfall beim Überholen Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Fahrerin (50) eines Hyundai und der Fahrer (85) eines Ford befuhren am Montagnachmittag die Radeberger Straße (S 177) zwischen Eschdorf und Wünschendorf. Kurz vor Wünschendorf überholte die 50-Jährige den Ford. Als sich die beiden ‚Autos auf gleicher Höhe befanden, setzte der 85-Jährige zum Linksabbiegen an. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Schaden von etwa 7000 Euro entstand.

Mit gefälschtem Führerschein Breitenau. Am Montag, gegen 11 Uhr, kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A 17 einen 28-jährigen Bulgaren. Der vorgelegte bulgarische Führerschein stellte sich jedoch als Fälschung heraus. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Einbruch in Gartenhäuser Reinhardtsdorf. In den vergangenen Tagen begaben sich Unbekannte in eine Gartensparte an der Waldbadstraße in Reinhardtsdorf und hebelten die Fenster zweier Gartenhäuser auf. Aus einer der Lauben stahlen sie einen Fernseher im Wert von ca. 250 Euro.

Beifahrer bei Auffahrunfall verletzt Freital. Ein 25-Jähriger war am Montagmorgen mit einem Ford auf der Dresdner Straße in Hainsberg unterwegs. In Höhe eines Getränkemarkts bemerkte er einen haltenden Mazda (Fahrer 60) zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Dabei wurde der Beifahrer (30) im Ford leicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden von rund 6000 Euro.