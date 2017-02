Mit Drogen erwischt

Computer gestohlen Königsbrück. Diebe sind in der Zeit zwischen Sonnabendmittag und Montagmorgen in einen Betrieb am Königsbrücker Birkenweg eingedrungen. Die Täter entwendeten einen PC im Wert von rund 500 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Mit Drogen unterwegs Bautzen. Offenbar mit geringen Mengen Cannabis und Crystal lief ein 30-Jähriger am Sonntagnachmittag durch Bautzen. Auf der Kurt-Pchalek-Straße geriet er in eine Polizeikontrolle. Die Polizisten stellten die vermeintlichen Drogen sicher und fertigten eine Anzeige gegen den Deutschen.

Im Schnee festgefahren Radeberg. Am Sonntagnachmittag rief eine Autofahrerin in Radeberg die Polizei. Die Frau hatte sich mit ihrem Wagen an der Dresdener Straße im Schnee festgefahren und schaffte es nicht, das Fahrzeug zu befreien. Beamte des Polizeireviers Kamenz halfen der Frau und ihrem vierjährigen Kind aus der misslichen Lage.

Rechte Parole geschmiert Kamenz. Am Montagmorgen wurde eine Schmiererei am Gebäude des Landratsamtes in Kamenz festgestellt. Unbekannte hatten dort mit Rasierschaum eine rechte Parole aufgemalt. Die Schmiererei wurde entfernt. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.