Aus dem Gerichtssaal Mit Drogen ertappt Ein 29-Jähriger muss sich auch wegen einer Waffensammlung vor Gericht verantworten. Doch ist er überhaupt schuldfähig?

Gleich zu Beginn der Verhandlung am Amtsgericht Döbeln diskutiert Staatsanwalt Thomas Fischer mit dem Angeklagten. Der soll seine Kappe abnehmen. Doch er weigert sich. Auch seine Verteidigerin Rechtsanwältin Daniela Jacobi aus Leipzig bringt ihn nicht dazu, die Mütze abzusetzen. Vorgeworfen werden dem 29-jährigen Mann aus Mittweida der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln und Waffen.

Am 8. September 2015 fanden Polizeibeamte in der Wohnung des Angeklagten 149,59 Gramm minderwertiges Marihuana, zwei Klipptütchen Crystal und Drogenzubehör, wie eine Feinwaage und Verpackungsmaterial. Außerdem entdeckten sie ein Butterflymesser, zwei Wurfsterne, ein Springmesser sowie ein genehmigungspflichtiges Luftgewehr mit Zielfernrohr.

„Ich habe die Waffen in Deutschland gekauft“, gibt der Beschuldigte in der Verhandlung zu. Das Luftgewehr stamme aus einem Geschäft in Chemnitz, in dem sich jeder mit Waffen eindecken könne. „Die Verkäuferin sagte mir nicht, dass es genehmigungspflichtig ist.“ Die Waffen habe er gesammelt. „Sie waren in einem Koffer eingeschlossen“, so Verteidigerin Daniela Jacobi. „Er hat sie nie mit nach draußen genommen.“ Zum Vorwurf des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erklärt sie, dass ihr Mandant aufgrund seiner Erkrankung die Erlaubnis hatte, Marihuana zu konsumieren. Der Beschuldigte leidet seit frühester Kindheit an dem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ADHS. Außerdem wurde er 2005 mit einer Eisenstange zusammengeschlagen. Er lag lange im Krankenhaus. Danach hatte er epileptische Anfälle. Das Marihuana helfe ihm, die Anfälle zu stoppen. „Er braucht das zum normalen Leben“, erklärte Jacobi. „Bei jedem epileptischen Anfall sterben Gehirnzellen ab.“ Dass er Marihuana besaß, gesteht der Angeklagte. Zu den Klipptütchen mit Crystal sagt er: „Die hat jemand bei mir vergessen.“

Obwohl die Verteidigerin mit dem Gericht verhandeln will, stellt Staatsanwalt Thomas Fischer den Antrag, ein psychiatrisches Gutachten einzuholen. „Was will man hier verhandeln“, sagt er. „Der Angeklagte hat die Taten zugegeben.“ Das Gutachten soll die Schuldfähigkeit des Mannes klären. Das Verfahren wird fortgesetzt.

zur Startseite