Mit drei Promille durch die Hecke Ein sturzbetrunkener Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Hausfassade.

© Symbolbild/Marko Förster

Röderaue. Ein sturzbetrunkener Autofahrer verursachte in der Nacht zu Sonnabend im Röderauer Ortsteil Frauenhain einen Unfall. Der 40-jährige VW-Fahrer verlor auf der Hauptstraße in Richtung Gröditz die Kontrolle über sein Fahrzeug. An der Einmündung zum Teichweg kam er nach links von der Fahrbahn ab, raste durch die Hecke und einen Zaun und kam schließlich an einer Hausfassade unsanft zum Stehen. Das Ganze ereignete sich kurz nach 2 Uhr.

Die Bewohnerin wurde durch die Kollision aufgeweckt und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,18 Promille an.

Bislang ist der Unfallschaden noch nicht bezifferbar, informiert die Polizei. (szo)

