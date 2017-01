Mit drei Haftbefehlen gesucht

Verfolgung über die Grenze Sohland. Eine Streife des Polizeireviers Bautzen hat in der Nacht zu Donnerstag einen VW Golf von Sohland an der Spree bis nach Schluckenau verfolgt. Die Beamten wollten den Golf III mit Wiesbadener Kennzeichen in Scheidenbach kontrollieren, doch der Fahrer gab Gas und flüchtete. Die Streife fuhr dem Auto über die Grenze nach Tschechien nach. In Schluckenau verloren die Polizisten das Fahrzeug aber aus den Augen. Über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizeiarbeit in Petrovice wurden die tschechischen Kollegen alarmiert. Eine Streife entdeckte den Volkswagen wenig später verlassen am Ortsrand. Von dem unbekannten Fahrer fehlte jede Spur. Die angebrachten Kennzeichen waren Fälschungen.

Fernfahrer festgenommen Uhyst. Beamte des Autobahnpolizeireviers Bautzen haben am Mittwoch einen 45-Jährigen festgenommen. Der Fernfahrer war im dichten Schneetreiben auf der A 4 bei Uhyst am Taucher mit seinem Sattelzug liegengeblieben und rief eine Streife zur Hilfe. Die Beamten überprüften vor Ort die Personalien des Mannes. Dabei stellte sich heraus, dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen mit drei Haftbefehlen nach dem Brandenburger suchte. Die Polizisten verhafteten den überraschten Lkw-Fahrer und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Den Sattelzug holte ein Ersatzfahrer ab.

Zeugen gesucht Kamenz. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend an der Nebelschützer Straße in Kamenz ereignet hat. Ein Mann soll hier gegen 21.30 Uhr mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen sein, als ein 16-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Als der Jugendliche das Fahrzeug sah, lief er zurück zum Bürgersteig. Dabei berührte offenbar der Außenspiegel des Wagens den 16-Jährigen. Er stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Fahrzeugführer hielt an, erkundigte sich nach dem Befinden des 16-Jährigen, nahm das abgebrochene Fahrzeugteil und fuhr weiter. Auf den Türen des Transporters soll sich das Logo einer Dachdeckerfirma befunden haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit einer Brille, braunen Haare und bekleidet mit einem rotkarierten Hemd gehandelt haben. Hinweise: 03578 3520

Mit Lkw kollidiert Halbendorf/Gebirge. In Halbendorf ist Mittwochnachmittag eine Seniorin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 67-Jährige war mit einem Citroen aus einem Grundstück auf die Bautzener Straße gefahren und dabei mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Schaden an den Fahrzeugen bezifferte sich auf rund 7 000 Euro.

Schneeball auf Fernseher geworfen Kamenz. Am späten Mittwochabend warfen in Kamenz Unbekannte Schneebälle in ein offenes Wohnungsfenster an der Feigstraße und flüchteten. Die Täter trafen dabei ein in der Wohnung stehenden Fernseher, welcher dadurch beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 950 Euro.

Reifen geplatzt Pulsnitz. An einem Sattelzug, der am Mittwochabend auf der A 4 in Richtung Görlitz unterwegs war, platzte zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ohorn ein Reifen. Der Fahrer stoppte das Gespann sicher auf dem Seitenstreifen. Ein Servicetechniker wechselte bei Wind und Wetter den kaputten Reifen. Gegen 23.15 Uhr konnte der 36-Jährige seine Tour fortsetzen.