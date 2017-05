Mit Dino Bruno um die Wette Vorschulkinder aus der gesamten Region trafen sich in Pirna zum Sportfest. Gleich zu Beginn gab es den ersten Rekord.

Dino Bruno kam beim Sportfest ganz schön ins Schwitzen. Immerhin musste er sportlich mit 576 Kindern mithalten. © Kreissportbund

Trubel im Pirnaer Leichtathletik-Stadion „Am Kohlberg“: Am Dienstagnachmittag fand hier das erste von drei Vorschulkindersportfesten des Kreissportbundes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge statt. Mit 576 Mädchen und Jungen aus 39 Kindereinrichtungen des Landkreises waren noch nie so viele Teilnehmer in der 24-jährigen Geschichte dieser Veranstaltung am Start. Und auch das Wetter spielte mit. Nach der gemeinsamen Erwärmung, bei der sich auch das Maskottchen der Sportjugend, Dino „Bruno“, von seiner sportlichen Seite zeigte, ging es an fünf Stationen darum, das sportlichste Mädchen und den sportlichsten Jungen zu küren.

Beim 40-Meter-Lauf, Weitwurf, Bankziehen, Rollerrennen und Schlussweitsprung gab jeder sein Bestes, um an die begehrten Medaillen zu kommen. Die Begeisterung unter den Mädchen und Jungen, für die im August mit dem Schulbeginn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, war riesengroß. Zwischenzeitlich wurde auch das Teilnehmerfeld für die große Abschlussstaffel ermittelt. Zum Finale hatten vier Teams, zu denen jeweils fünf Kinder gehörten, die Chance auf einen Platz auf dem Siegerpodest. Da setzte sich schließlich die Kita „Schatzfinder am Kiessee“ Birkwitz vor dem Vorjahressieger, der Kita „Schlängelbachweg“ Pirna und der Kita „Die Spatzen“ Dohma durch. Vierte wurde die Kita „Felsenzwerge“ Papstdorf. Im Anschluss wurden die Besten in den einzelnen Disziplinen mit Medaillen geehrt. Manche bestiegen das Siegerpodest schon recht selbstbewusst, andere eher sehr schüchtern.

Für die besten Staffeln gab es Pokale und eine Nachbildung des Maskottchens „Bruno“. Die Freude der Mädchen und Jungen war auch ein Dankeschön an das Team des Kreissportbundes und seine Unterstützer vom Sport-Promotion-Team der Sportjugend, vom ESV Lokomotive Pirna und der Bildungsstätte für Gesundheit und Soziales Pirna des Instituts für berufsbildende Fachschulen und Lehrgänge IBFL.

Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren, wie der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, des Landkreises und der Wohnungsgenossenschaft Sächsische Schweiz Pirna, konnte jeder Teilnehmer eine Erinnerung an das Vorschulkindersportfest mit nach Hause nehmen. Eine große logistische Leistung vollbrachte die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz, die trotz der gegenwärtigen Verkehrssituation in Pirna alle Teilnehmer pünktlich und sicher zur Veranstaltung und anschließend wieder nach Hause brachte. (WoVo)

