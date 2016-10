Mit Diebstählen Drogen finanziert Ein 34-jähriger Döbelner stand wegen verschiedener Straftaten vorm Schöffengericht. Jetzt muss er 27 Monate hinter Gitter.

Kurz gestaltet sich die Schöffenverhandlung vorm Amtsgericht Döbeln. Weil der Beschuldigte die Taten gesteht, brauchen keine Zeugen gehört zu werden. Angeklagt ist ein 34-jähriger Mann aus Döbeln. Vorgeworfen werden ihm Diebstahl, Hehlerei, Computerbetrug und versuchter Diebstahl. Alle Taten beging er in Döbeln.

Zwischen dem 30. und 31. Mai 2015 soll er in die Grundschule in Technitz eingedrungen sein, indem er ein Fenster aufhebelte. Aus der Schule stahl er eine Stahlblechkassette mit 60 Euro, eine Geldkarte, einen Stick mit der Pin und ein Kartenlesegerät. Er könnte die Geldkarte aber von einem Unbekannten erhalten haben, der sie aus der Schule entwendet hat. Dass sie gestohlen war, soll der Angeklagte gewusst haben. Mit der Karte hob er am 31. Mai 2015 am Sparkassengeldautomaten am Heckel-Platz 1 000 Euro ab. Ein weiteres Mal nutze er die Karte am 1. Juni 2015 am Geldautomaten der Deutschen Bank auf dem Obermarkt. Am gleichen Tag holte er noch einmal 500 Euro am Geldautomaten der Sparkasse in der Weststraße ab.

Um sich eine Einnahmequelle zu verschaffen, soll der Döbelner noch mehrere Einbruchsdiebstähle begangen haben, so am 25. oder 26. August 2015. An einem der Tage soll er in eine Arztpraxis an der Waldheimer Straße eingedrungen sein. Um in das Haus zu gelangen, schlug er ein Kellerfenster ein. Im zweiten Stock brach er einen Tresor auf. Doch es lagen nur Dokumente und Unterlagen drin. Aus Frust darüber, nichts Stehlenswertes gefunden zu haben, nahm er den Ersatzschlüssel des Gebäudes mit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Am 11. oder 12. November 2015 soll er die Räume einer Naturheilpraxis und eine Berufsbetreuung am Niedermarkt eingedrungen sein. Dazu hebelte er die Tür zu den Büros auf. Dort stahl er 950 Euro Bargeld, einen Briefkastenschlüssel und aus einem Stahlschrank 40 Sparbücher. 18 davon blieben verschwunden. Am 8. Mai 2015 soll er mit einer weiteren Person in das Grundstück der Diakonie an der Otto-Johnson-Straße eingedrungen sein. Mit einer Leiter kletterten die Diebe über den Zaun. In dem Grundstück stellten sie einen Rechen, einen Spaten und eine Harke zum Abtransport bereit. Noch ehe sie das Diebesgut wegschaffen konnten, wurde der Angeklagte von der Polizei aufgegriffen. Außerdem soll der Beschuldigte zwischen dem 20. und 21. April 2016 in einen Imbiss in der Bahnhofstraße eingebrochen sein. Er durchwühlte die Schränke und stahl aus der Imbisskasse Wechselgeld in Höhe von 200 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

„Ja, ich war es“, gesteht der Beschuldigte gleich zu Beginn der Verhandlung die Taten. Das Gericht kann die Zeugen ungehört entlassen. Bis auf den Einbruch bei der Diakonie beging er alle Straftaten im Alleingang. Den Namen des Mannes, der mit ihm in das Grundstück der Diakonie eingestiegen ist, verrät er nicht. Im Bundeszentralregister hat er 19 Einträge, davon zahlreiche wegen Diebstahls. Mehrfach saß er schon in Haft. Zurzeit verbüßt er eine Haftstrafe in der JVA Zeithain.

Das Geld brauchte er, wie er sagt, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Die gestohlenen Schlüssel habe er weggeworfen. Die Sparbücher habe er einem Kumpel gegeben.

Richterin Karin Fahlberg verurteilt den Beschuldigten wegen Diebstahls, Computerbetrugs und versuchtem Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Aufgrund der zahlreichen, auch einschlägigen Vorstrafen wird die Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt.

In das Urteil geht ein Urteil des Amtsgerichts Döbeln vom 27. Mai 2016 mit ein. Damals war er wegen Diebstahls verurteilt worden. Am 6. Februar 2016 war er in das Architekturbüro Andrea Thürigen in Döbeln eingebrochen. Dort stahl er vier Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

