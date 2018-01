Mit Diebesgut in Richtung Grenze Bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der A 17 fand die Bundespolizei Markenwerkzeuge und Kabel. Die waren als gestohlen gemeldet.

Kabel gehören zu dem Diebesgut, das die Polizei sicherstellte. © Foto: Bundespolizei

Börnersdorf. Elektrowerkzeuge und Kabel hatte ein Kleintransporter geladen, den die Bundespolizei Berggießhübel am Dienstagnachmittag auf der A 17 kontrollierte. Das Fahrzeug war auf dem Weg in Richtung Prag. Die Beamten fanden 16 Bohrhämmer, Schweißgeräte, Winkelschleifer u.a. der Marken Bosch, ESAB und Makita sowie diverse Kabeltrommeln und Kabel. Über die Herkunft der Gegenstände machten die drei rumänischen Autoinsassen (29, 33, 35) widersprüchliche Angaben. Also wurde weiter nachgeforscht. Dabei stellte sich heraus, dass die Gegenstände aus einem Diebstahl stammen. Die Werkzeuge und Kabel waren am Wochenende im Raum Bernburg (Saale) gestohlenen worden.

Die Polizei stellte das Diebesgut sicher. Gegen die drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Polizei Sachsen, teilt die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mit. (szo)

zur Startseite