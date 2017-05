Mit der Waldeisenbahn aufs Ehegleis Im neuen Trauwaggon der Waldeisenbahn Muskau können Paare ab sofort an verschiedenen Orten heiraten. Überall hält der Sonderzug aber nicht.

Standesbeamtin Undine Roßbacher testet schon mal ihren Stuhl im neuen Trauwaggon der Waldeisenbahn (im Hintergrund rechts OB Torsten Pötzsch). © andré schulze

Pünktlich zur feierlichen Einweihung des neuen Trauwaggons der Waldeisenbahn Muskau am Montag öffnete der Himmel seine Schleusen und machte genau das, was sich kein Hochzeitspaar für den Tag der Tage wünscht… Der einsetzende Regen konnte die Freude an der neu geschaffenen Möglichkeit für Eheschließungen jedoch kaum trüben. Die cremefarbenen Stoffbahnen strahlten trotz trüben Wetters mit den farblich abgestimmten Blütenkränzen und Kunstledersesseln um die Wette. In dem offenen Waggon können sich Heiratswillige ab sofort am Bahnhof in der Teichstraße, im Museumsbahnhof oder auf der Strecke das Ja-Wort geben. Platz ist laut WEM-Geschäftsführer Heiko Lichnok für die Trauzeugen, die Brauteltern und die des Bräutigams. Die Hochzeitsgesellschaft fährt in angekoppelten Waggons und nimmt im Freien an der Zeremonie teil. Eine erste Anfrage für Juni liegt bereits vor. Zwei Kollegen der Waldeisenbahn haben bereits für das nächste Jahr vorgefühlt.

Allerdings ist der Trauwaggon nur für die Gemarkung Weißwasser zugelassen. Trauungen am neuen Endhalt der Waldeisenbahn im Badepark Bad Muskau sind damit nicht möglich.

Hochzeitspaare, die die Außenstelle des Standesamtes Weißwasser nutzen wollen, müssen sowohl mit dem Standesamt als auch mit der Waldeisenbahn entsprechende Vereinbarungen treffen. „Paare finden hier gute Bedingungen, ihren schönsten Tag außergewöhnlich zu gestalten“, sagte Standesbeamtin Undine Roßbacher.

Die Ausstattung des Trauwaggons erfolgte mit Unterstützung des Projekts Biwaq (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier). Biwaq läuft bis 2018 unter dem Titel „Perspektiven Weißwasser“ und wird gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und das Bundesumweltministerium. Maßnahmen wie der Trauwaggon seien wie geschaffen für Biwaq, so Mitarbeiterin Andrea Stephan. „Wir können an etwas anknüpfen und schaffen etwas Bleibendes.“ Der Entwurf für die Ausstattung des Waggons, der auch ohne die festliche Dekoration zum Einsatz kommt, ist eine Kooperation von Standesamt, Waldeisenbahn, Biwaq und der Ausbildungsgesellschaft Rodig, die auch die Umsetzung übernahm.

Bisher führte das Standesamt Weißwasser Eheschließungen ausschließlich im Trauzimmer in der Karl-Marx-Straße durch. Neun Paare gaben sich dort laut Ina Kokel vom Referat Ordnung und Soziales 2017 bereits das Ja-Wort, 33 weitere haben Termine vorgemerkt. 17 davon sind fest vereinbart. 17 weitere Paare leben in Weißwasser, wollen aber woanders heiraten.

