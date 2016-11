Mit der SZ zur „Wolfsland“-Premiere

Im Juli vergangenen Jahres drehten Regisseur André Erkau und die Hauptdarsteller Yvonne Catterfeld und Götz Schubert (v. li.) noch auf Schloss Wiesa (Foto) und in Görlitz. Jetzt präsentiert der MDR den TV-Krimi „Wolfsland – Ewig Dein“ exklusiv im Görlitzer Kino. © nikolaischmidt.de

Die Filme, die bis zum April dieses Jahres in Görlitz und Umgebung gedreht wurden, kommen im Dezember ins Fernsehen: Die ARD zeigt die „Wolfsland“-Krimis „Ewig Dein“ und „Tief im Wald“ am 8. und 15. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr. Doch ehe das deutsche Fernsehpublikum den Görlitz-Krimi sieht, können sich die Görlitzer den ersten Teil bereits anschauen. Am Donnerstag dieser Woche lädt der Mitteldeutsche Rundfunk zu einer Premiere in den Görlitzer Filmpalast ein. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den beiden Hauptdarstellern Yvonne Catterfeld und Götz Schubert. Ab 19 Uhr werden die Schauspieler am Roten Teppich vor dem Eingang des Kinos erwartet, gegen 20 Uhr startet die Erstaufführung. Im Anschluss an den Film berichten die Hauptdarsteller, Regisseur André Erkau und die beiden Drehbuchautoren Sven Poser und Sönke Lars Neuwöhner im Gespräch mit MDR-Moderator Silvio Zschage über den Dreh. Die SZ verlost heute 15 bis 15.15 Uhr dreimal zwei Freikarten unter SZ-Card-Inhabern. Einfach 0358147105283 wählen und die Card-Nummer bereithalten. Viel Glück!

Karten für zehn Euro im Vorverkauf im Kino Görlitz

