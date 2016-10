Mit der SZ zur LebensArt Stimmungsvolles Ambiente und hochwertige Dinge verspricht „Herbstzauber“ in Großharthau. Wer Glück hat, ist gratis dabei.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr gibt es vom 28. bis 31. Oktober eine Neuauflage des „Herbstzaubers“. © Archivfoto: Regina Berger

Die Messe LebensArt in Großharthau bleibt ein Erfolgsgarant – auch im Herbst. Für den „Herbstzauber“ vom 28. bis 31. Oktober haben sich nach Angaben des Veranstalters Agenturhaus 135 Aussteller angemeldet. Das entspreche einem Plus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Passend zur Jahreszeit wird der Schlosspark in farbenfrohes Licht getaucht. An Ständen gibt es Accessoires für Haus und Garten, Heimtextilien oder handgefertigte Mode und Schmuck. Einige Dinge gibt es zum ersten Mal, zum Beispiel aus Alpakawolle hergestellte Mützen, Socken oder Pullis.

Auch kulturell und kulinarisch bietet der „Herbstauber“ viel – erstmals an vier Tagen. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Reformationstag bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet sieben, ermäßigt und für Inhaber der SZ-Card sechs Euro. Kinder bis 15 Euro zahlen nichts.

Wer Glück hat, gewinnt den Eintritt. Viermal zwei Freikarten für einen Veranstaltungstag nach Wahl verlost die SZ. Gewinnen kann, wer uns am Donnerstag von 15 bis 15.15 Uhr anruft (03594 776351 10) oder bis 15 Uhr eine Mail schickt. (SZ)

