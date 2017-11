Mit der SZ zur Bestseller-Autorin Die SZ verlost heute, zwischen 15 und 15.05 Uhr, Freikarten für die Lesung von Sabine Ebert in der Landskron-Kulturbrauerei.

Sabine Ebert mit ihrem Bestseller © privat

Görlitz. Mit dem Romanzyklus „Schwert und Krone“ hat sich die Leipziger Autorin Sabine Ebert an die Spitze der Bestsellerlisten geschrieben und am kommenden Dienstag stellt sie in der Landskron-Kulturbrauerei ihren neuen Roman „Der junge Falke“ vor. Die SZ verlost für die Veranstaltung zweimal zwei Freikarten unter den ersten SZ-Card-Nutzern, die am heutigen Nachmittag, zwischen 15 und 15.05 Uhr, in der Redaktion Görlitz unter 03581 47105283 anrufen. Für die Lesung, die um 19 Uhr beginnt, sind natürlich auch regulär Karten in den SZ-Treffpunkten in Görlitz, Zittau und Bautzen sowie beim Servicepunkt Barthel in Niesky erhältlich. Diese kosten 20 Euro, mit SZ-Card nur 18 Euro. Ebenfalls im SZ-Treffpunkt erhältlich ist der neue Roman „Der junge Falke“, der die Geschichte um den Aufstieg Barbarossas zu einem der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters fortgeführt wird. (SZ)

