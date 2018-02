Mit der SZ zum Dreierschlag bei Landskron Die Kulturbrauerei bietet zwei Comedy-Shows und ein Musical. Für alle drei Veranstaltungen verlost die SZ von Mittwoch, 11 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, jeweils zweimal zwei Eintrittskarten in unserem sz-veranstaltungskalender.com. .

© PR

Am ersten Märzwochenende haben sich die Kulturbrauerei-Macher einigen Stress aufgeladen. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag gibt es jeweils eine Veranstaltung. „Wir wollen den Görlitzern was bieten, auch wenn wir für den Umbau Zusatzschichten einlegen müssen“, sagt Kulturmanager Sebastian Vich.

Am Freitag kommt Maxi Schaffroth (Foto) mit seinem Programm „Faszination Bayern“. Der vielfach preisgekrönte bayrische Kabarettist (Jahrgang 1985) spricht vor allem jüngeres Publikum an, hat seine Landsleute genau beobachtet und nimmt sie aufs Korn. Die Veranstaltung beginnt 19.30 Uhr, Karten kosten 27 Euro.

Ihm folgt am Sonnabend Tatjana Meißner mit ihrer Comedy-Show „Alles außer Sex“. Die Potsdamerin hat sich auch in Görlitz bereits einen Namen gemacht. Trotz des Titels ihrer Show lässt sie auch diesmal kein Thema aus – mit frivolem, frechem Witz und einem frischen Blick auf weibliche Unzufriedenheiten und männliche Unzulänglichkeiten wird sie die Lachmuskeln ihrer Zuschauer strapazieren. Diese Veranstaltung beginnt 20 Uhr, Karten kosten 24,90 Euro.

Am Sonntag wird dann von Tischen auf Stuhlreihen umgebaut. Am Nachmittag gastiert das Familienmusical „Die Schneekönigin“ – frei nach Hans Christian Andersen. Das achtköpfige Ensemble ist seit 2012 erfolgreich auf Deutschland-Tournee und bezaubert Kinder ab fünf Jahren, Kindgebliebene und Märchenfreunde. Das Musical beginnt 15 Uhr, Karten kosten 23,20 Euro.

