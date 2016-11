Mit der SZ zu „Klangfarben“

Die Big-Band „Klangfarben“ unter Leitung von Frank Hepper spielt am Sonntag, 15 Uhr, im Naturparkhaus Waltersdorf. Unter dem Titel „Der Klang des Schenkens“lädt das Oberlausitzer Jugend-Orchester ein, den Gedanken und Brauch des Schenkens zum Thema des Adventskonzertes zu machen. So erklingen Titel von J. S. Bach bis hin zu den bekanntesten Weihnachtsliedern und populären Songs von Chris Rea. Auch Freunde der Jazzmusik werden bedient. Die SZ verlost zweimal zwei Freikarten. Wer diese gewinnen will, ruft diesen Donnerstag, 14 Uhr, in der Zittauer Redaktion ( 03583 77555850) an. Karten gibt’s für acht Euro hier: Tourist-Info Waltersdorf, Heppy-Mode und CD-Studio in Zittau sowie Bunte Truhe in Großschönau. Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts. Foto: PR

