Mit der SZ-Card am Montag zur Halloween-Party in den Tierpark Kürbis-Safari, Gruselscheune und und Feuershow sind die Höhepunkte des Nachmittags. Familien von SZ-Lesren dürfen kostenlos rein.

Tiere streicheln gehört natürlich zu einem Zoobesuch. Aber heute ist im Tierpark alles etwas anders. Zu Halloween gibt es einige Überraschungen – von Zauberer bis Gruselscheune. © pawel sosnowski/80studio.net

Wer die SZ-Card hat, hat’s gut. Von 11 bis 19 Uhr ist mit der SZ-Card heute für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder der Besuch im Tierpark gratis. Für eine Kürbis-Safari etwa gibt es am Eingang einen Zusatzzettel. „Wir haben Kürbisse mit aufgemalten Buchstaben in Gehegen platziert. Wer alle Buchstaben zusammenhat, kann ein Lösungswort zusammenpuzzeln und erhält eine Belohnung“, sagt Zoopädagogin Corinna Eußner. In der Zooschule werden Alpaka-Gespenster und Klorollen-Geister gebastelt. „Die sehen echt gut aus, wir haben schon vorgebastelt“, erzählt Frau Eußner.

Die Entdeckerscheune verwandelt sich in eine Gruselscheune, die SZ präsentiert einen Nachwuchs-Zauberer und im Streichelgehege startet 18 Uhr eine Feuershow. „Die Tiere sind da natürlich raus“, beruhigt Corinna Eußner. Dhyana Feuertanz hat hier ihren Auftritt. Die junge Frau heißt eigentlich Diana Bischof, kommt aus Lückendorf, tourt ansonsten durch die Oberlausitz, Sachsen. „Ich freue mich schon sehr auf den Auftritt im Tierpark“, sagt sie. (SZ)

zur Startseite