Mit der Stretchlimousine zum Weiberfasching Marie Petrick aus Niederoderwitz fährt standesgemäß zur Ladies Night des Hörnitzer FC´s ins „Jam“ in Eichgraben.

Marie Petrick und ihre Freundinnen hatten viel Spaß bei der Fahrt durchs Gebirge. In der Stretchlimousine vom Taxibetrieb Glauz lässt es sich gut feiern. Fotos: Thomas Eichler © thomas eichler

Das haben sie noch nie gemacht. Marie Petrick und ihre Freundinnen ließen es sich bei ihrer Fahrt in einer echten Stretchlimousine so richtig gut gehen.

Sie sind schlichtweg begeistert. Einfach alles in dem gut neun Meter langen Auto ist für eine zünftige Party ausgelegt. Das sind nicht nur die große Couch, die top Soundanlage, die Bar und die Lichter, die eine tolle Atmosphäre verbreiten. Auch die vielen Kleinigkeiten, angefangen bei den Halterungen für die Gläser bis hin zu den zwei Fernsehern, haben die Fahrt durchs Gebirge zu einem Erlebnis werden lassen.

Die war, für sich genommen, schon spektakulär und war doch nur der Auftakt für das eigentliche Event - den Weiberfasching des Faschingsclubs Hörnitz. Der hatte im Vorfeld ein Gewinnspiel ausgerufen und als Gewinn diese Fahrt in der Stretchlimo in Aussicht gestellt. „Wir holen sie zusammen mit bis zu drei Freundinnen ab und bringen sie ladylike mit allem Drum und Dran zum Hurnzer Weiberfasching!“ hieß es in der Ausschreibung. Dazu gab es gratis Eintrittskarten und eine Flasche Sekt.

Das alles war auf der Facebook-Seite des Vereins zu lesen. Bewerben konnte sich, wer den Weiberfasching öffentlich sichtbar teilte, die Veranstaltung mit dem Motto des Abends: „Vom kleinen Bär zum großen Bär mit Mopsgeschwindigkeit“ kommentierte und auf Zusagen klickte. Das haben 16 Frauen getan.

Die Bewerberinnen kamen, bildlich gesprochen, in einen Lostopf. Aus diesem zog ein Elferratmitglied die glückliche Gewinnerin Marie Petrick aus Niederoderwitz.

„Wir hätten schon mit ein wenig mehr Resonanz gerechnet“, sagt Cathleen Gulich. Aber es käme ja nicht auf die Masse an und daher freuen sie sich über die Teilnehmerinnen. Sie ist gemeinsam mit sechs anderen Mädels für den Weiberfasching zuständig. Schon ab November machen sie sich Gedanken, was sie den Frauen an diesem Abend bieten wollen. Neben vielem Bewährtem soll das auch immer etwas Neues sein. So sind diesmal dreizehn Jungs abgestellt gewesen, die sich beim Weiberfasching um die Damen kümmerten, mit ihnen tanzten oder ab und zu durch den Saal gingen und Süßigkeiten oder Fettbemmen verteilten.

Die Idee zum Gewinnspiel ergab sich mehr oder weniger zufällig. Den Wagen hat ihnen Mitglied Markus Glauz zur Verfügung gestellt. Er hat in Zittau und Oybin einen Taxibetrieb und seit Dezember den schönen Chrysler 310 in seinem Fuhrpark. Da lag es nahe, ihn auch für einen solchen Auftritt zur Verfügung zu stellen. Was passe schließlich besser zu einer Ladys Night als die Anfahrt in einer Luxuslimousine.

Marie Petrick jedenfalls hat sich sehr über die Idee gefreut. Sie hat mit Mutter Heike, ihrer besten Freundin Lisa Gocht und Maria Bryla die Rundfahrt durch das Zittauer Gebirge genossen. Für sie steht auch schon fest, dass sie die Stretchlimousine wieder buchen. Freundin Lisa ist schwanger und wenn das Baby da ist, wollen sie das in dem Luxusauto feiern.

Weitere Veranstaltungen des HFC: Maskenball am 25. Februar ab 19 Uhr, Jugendfasching 3. März ab 18.30 Uhr,

Auskehrball am 4. März ab 19 Uhr

www.faschingsclub-hoernitz.de

