Mit der Straßenbahn über den Bombardier-Testring Der Schienenfahrzeug-Hersteller öffnet am Sonnabend seine Türen für Besucher. Auf sie wartet Technik zum Staunen.

Von der Eisengießerei zum modernen Schienenfahrzeug-Hersteller – die Geschichte des Bautzener Bombardier-Werkes ist lang. Seit genau 170 Jahren gibt es den Betrieb in der Spreestadt. Grund genug für Einblicke, die sonst nur den Mitarbeitern vorbehalten sind. An diesem Sonnabend lädt das Unternehmen zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr können sich Besucher über die aktuelle Produktion informieren und an vielen Mitmachaktionen beteiligen.

Bei individuellen oder geführten Rundgängen durch das Werk und die einzelnen Fertigungsstätten werden die Produktionsabläufe sowie die Produkte des Unternehmens vorgestellt. Mitarbeiter stehen an verschiedenen Stellen in den Fertigungshallen als Ansprechpartner zur Verfügung und erklären die einzelnen Fertigungsschritte an den modernen Anlagen.

Zu den Höhepunkten des Tages dürften die Straßenbahnfahrt auf dem 900 Meter langen Testring sowie die Präsentation der Eingleis-Technik gehören. Letztere ermöglicht, eine teilweise entgleiste Straßenbahn wieder ins Schienenbett zu setzen.

Natürlich gibt es auch viele Informationen zur Betriebshistorie. Das Werk in Bautzen wurde 1846 als „Eisengießerei – und Maschinenbauwerkstatt Petzold & Centner“ gegründet. Gebaut wurden hier damals dampfbetriebene und von Pferden gezogene Schienenfahrzeuge. Ab 1897 begann die Herstellung von leichten Schienenfahrzeugen für deutsche Städte. 1998 wurde das Werk von Bombardier Transportation übernommen. Zur Produktpalette des Unternehmens zählt heute das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet Bombardier komplette Transportsysteme und ist in den Bereichen Bahndienstleistungen und Elektromobilität aktiv.

In der Oberlausitz wurde in den vergangenen Monaten über den Abbau von Arbeitsplätzen in den Werken Bautzen und Görlitz diskutiert. Betroffen waren vor allem Leiharbeiter sowie die Entwicklungsabteilung. Entgegen erster Ankündigungen sollen nun mindestens 60 Forscher und Entwickler in den beiden sächsischen Bombardier-Werken bleiben. (SZ)

Tag der offenen Tür am 24. September von 10 bis 16 Uhr bei Bombardier in Bautzen, Fabrikstraße 41

