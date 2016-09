Mit der Simson den Berg hinauf Ein Gaudiwettkampf lockte am Sonnabend Tausende an den Neuhermsdorfer Skihang. Dort gab es auch spektakuläre Stürze zu sehen.

Elmar Liebscher (re.) hat zusammen mit anderen jungen Leuten das erste „Hill climbing“ in Neuhermsdorf organisiert. Im nächsten Jahr soll es eine Neuauflage geben. © Egbert Kamprath

Über 1 000 Leute versammelten sich am Sonnabend im Wald am Hang der früheren Neuhermsdorfer Zollhausschanze. Ein im Internet verbreiteter Werbefilm auf ein besonderes Event hatte neugierig gemacht. Besitzer von Simson Mopeds und MZ-Motorrädern waren zum sogenannten „Hill climbing“ aufgerufen. Dabei ging es darum, so weit wie möglich auf der etwa 60 Meter langen Neuhermsdorfer Wettkampfbahn hinaufzufahren. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Snowboard-Verein, der im Winter die Snowboard-Strecke am Skilift betreut. Das Team um Elmar Liebscher war von der Resonanz völlig überrascht. Ohne große Werbung war diese riesig. Der lustige Kurzfilm, den zwei Medienkunststudenten gedreht hatten, hatte sicher wesentlichen Anteil daran.

Nach 80 Anmeldungen musste die Starterliste geschlossen werden. Das teilweise weit angereiste Publikum erlebte jede Menge Gaudi-Fahrten, bei denen aber keiner den Hang bezwingen konnte. Am weitesten kam Thomas Pösch aus Fraureuth bei Zwickau mit seiner MZ. Er schaffte 55,7 Meter. Trotz spektakulärer Stürze ist keinem Starter ernsthaft etwas passiert. Nach der gelungenen Generalprobe wollen der Snowboard-Verein und die Jugendklubs Hermsdorf/Erz. und Seyde im nächsten Jahr erneut zum Hill climbing einladen.

zur Startseite