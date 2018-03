Mit der Simson auf großer Reise

Oberlausitzer auf großer Tour.

Ebersbach-Neugersdorf. Eine Reise auf zwei Rädern der besonderen Art ist die Fahrt mit den Simson-Mopeds „Schwalbe“ und „Star“. Monika und Manfred Hoffmann sind auf ihren „Vöglen“ von Oybin aus entlang von Neiße und Oder bis zur Insel Usedom und zur polnischen Ostseeküste getuckert. Diese Mopedtour dokumentiert das Leben in einer Region, die mehr ist als nur der östlichste Rand Deutschlands oder der Randzipfel Polens – nämlich die Mitte Europas. Zu erleben ist die Tour am Freitagabend, 19 Uhr, im Wild Ost Aktivreisebüro, Hauptstraße 144 in Ebersbach. Der Eintritt zu dem Vortragsabend kostet fünf Euro. (szo)

