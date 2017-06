Mit der Semmelmilda in die Alpen von Schellerhau Besucher können am Sonntag eine Weltreise durch die Vegetation machen und noch viel mehr erleben.

Die Alpen liegen in Schellerhau, behauptet Annette Zimmermann. Und die Leiterin des Botanischen Gartens bleibt auch die Erklärung nicht schuldig: „Denn es blühen unter anderem Gelber Enzian und Weißer Germer. Im Kaukasusquartier stehen die großen Wald-Glockenblumen in voller Blüte, und im Moorbiotop ist der Rundblättrige Sonnentau zu sehen.“ Wer es nicht glaubt, kann sich spätestens an diesem Sonntag davon überzeugen. Dann wird rund um den Bergblumengarten zum 22. Mal Gartenfest und osterzgebirgischer Naturmarkt gefeiert. „Auch wenn die Wettervorhersage momentan noch nicht so gut aussieht, hoffen wir auf einen regenfreien Tag, damit viele Besucher über den großen Naturmarkt mit circa 50 Händlern schlendern, sich von den Künstlern auf der Bühne unterhalten und sich an der Blütenpracht im Garten erfreuen können“, sagt Annette Zimmermann. Schellerhauer Vereine, der Botanische Garten, der Förderverein für die Natur des Osterzgebirges und der Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben am 2. Juli von 10 bis 17 Uhr ein buntes Programm vorbereitet. Eröffnen wird das Fest das Schellerhauer Original, die Semmelmilda, mit Dudelsackspieler Robert Leuschner. Ab 11 Uhr spielt die Schalmeienkapelle Bad Gottleuba. Danach wird es magisch, wenn 13.30 Uhr Magic Klaus mit Zauberei und Ballonmodellage die Besucher in seinen Bann ziehen wird. Ab 15 Uhr wird das Duo Canzone aus dem tschechischen Teplice das Publikum musikalisch unterhalten. Wer selbst aktiv werden möchten, kann im Verwaltungsgebäude des Botanischen Gartens mit Nicole Böttcher kreativ werden und etwas mit Naturmaterialien gestalten oder sich mithilfe der Natur ein Instrument bauen. Sie ist ab 11 Uhr auf Besucher eingestellt. Natürlich gibt es an dem Tag auch zwei spezielle Führungen durch den Botanischen Garten. Die Semmelmilda, die nicht nur ein flottes Mundwerk hat, sondern auch viel weiß über schmackhafte und heilsame Pflänzlein, wird Interessierte 11.15 Uhr mit auf eine Kräuterführung nehmen. Gartenleiterin Annette Zimmermann erwartet 14.45 Uhr Besucher, denen sie besondere Schönheiten des Gartens zeigen und einige Instrumente des Klangpfads Natur und Musik vorstellen will. Zudem werden kulinarische Spezialitäten angeboten. Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder von sechs bis sechzehn Jahre zahlen einen Euro. Parken auf den Wiesen oberhalb des Marktes ist frei. (SZ/ks)

