Mit der Säge als Waffe Ein 42-Jähriger hat im KL 17 einen Angestellten und einen Gast bedroht. Danach gab es eine Drogenrazzia.

© Symbolfoto: dpa

Vor Gericht ist der Angeklagte 42-Jährige nicht unbekannt. Mit fahrigen Bewegungen sitzt er neben seinem Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer aus Döbeln. 17 Einträge hat er im Bundeszentralregister stehen. Vorgeworfen wird ihm versuchte Nötigung in zwei Fällen, versuchte gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung und der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Am 27. Oktober 2015, gegen 19.20 Uhr, wollte er im Kleinstadt Klub KL 17 in der Ritterstraße in Döbeln seine Exfreundin aufsuchen. Weil er aggressiv auftrat und er seine „Ex“, die in der Gaststätte arbeitete, schon öfter bedroht hatte, wollte man ihn in dem Klub nicht sehen.

Ein Angestellter und ein Gast, der als Sicherheitsmann gearbeitet hatte, stellten sich ihm entgegen. Kurzerhand soll der Beschuldigte eine Klappsäge aus der Hosentasche gezogen haben. Mit der bedrohte er die Männer mit den Worten: „Ich stech euch alle ab!“ Es gab ein Gerangel. Dabei verletzte er den Gast leicht am Bein. Dem gelang es, dem Beschuldigten die Säge zu entwinden.

Die Männer schoben den Angreifer in den Vorraum der Gaststätte und schlossen die Glastür, die Vorraum und Gastraum trennt. Der Angeklagte, der wieder in Besitz der Klappsäge gelangt war, soll mit dem Werkzeug gegen die Glastür geschlagen haben. Dann verließ er das KL 17. Der Angestellte der Gaststätte rief die Polizei.

Die Beamten griffen den Beschuldigten in der Sattelstraße in Döbeln auf. Er hielt eine Bierflasche in der Hand. Die Polizisten wollten den Personalausweis des Angeklagten sehen. Doch der wollte die Ausweise der Polizisten sehen. Außerdem soll er die Beamten bedroht haben. „Ich mache euch alle platt. Ich weiß, wo ihr wohnt.“ Dabei soll die Bierflasche von seiner linken in die rechte Hand gewandert sein. Er hielt sie am Hals gepackt, als wollte er mit ihr zuschlagen. Einer der Polizisten entwand ihm die Flasche. Als die Beamten dem Angeklagten Handfesseln anlegen wollten, wehrte er sich mit ruckartigen Bewegungen. Den Polizisten gelang es, den Beschuldigten in den Streifenwagen zu bringen. Als die Beamten ihn im Polizeirevier kontrollierten, fanden sie in seiner Hosentasche ein Cuttermesser.

In der Verhandlung gesteht der Beschuldigte die Taten nur zum Teil. „Ich hatte keine Säge dabei“, erklärt er. „Ich hatte nur das Teppichmesser.“ Mit dem will er auch gegen die Glastür geschlagen haben. Doch ob es die Säge war, das Cuttermesser oder, wie Zeugen sagen, ein Vierkantschlüssel, konnte in der Verhandlung nicht geklärt werden. Auch will der Angeklagte die Polizisten nicht mit der Bierflasche bedroht haben. „Ich hatte sie auf einem Fensterbrett abgestellt sagt er. „Sie stand am nächsten Tag noch dort.“ Nach dem Vorfall im Kleinstadt Klub suchten Polizeibeamte den Tatort und die Umgebung nach der Klappsäge ab. Gefunden wurde sie nicht.

Für die Betreiber des KL 17 hatte die Sache ein Nachspiel. Bei der polizeilichen Vernehmung gab der Angeklagte an, dass er im KL 17 von den Männern, die ihn aus dem Klub geworfen hatten, Crystal kaufen wollte. Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte den Klub. Drogen fanden sie nicht. Außerdem gab der Beschuldigte bei der Polizei an, dass der Mann, der als Wachmann gearbeitet hatte, ihm geschlagen hätte und bei dem Gerangel im Klub mit einem Stahlrohr den kleinen Finger der linken Hand habe brechen wollen. „Ich wollte nur noch raus dort“, sagte. Doch dem widerspricht der Zeuge in der Verhandlung. „Ich habe niemanden geschlagen.“

Ein weiterer Zeuge schildert, dass der Beschuldigte schon aufgebracht in den Klub gekommen wäre. Er hätte herumgebrüllt und unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Ein bei der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab 0,45 Promille Alkohol. Außerdem hatte er Spuren von Amphetaminen und Metamphetaminen im Blut. Seit 17 Jahren nimmt der Angeklagte Drogen.

Richterin Richter verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre und sechs Monate Bewährung. Außerdem muss er 200 Arbeitsstunden leisten. In das Urteil wurde ein Strafbefehl über eine Geldstrafe von 700 Euro mit einbezogen.

