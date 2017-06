Mit der Rose durch Europa

Die Rosengartenfesttage in Forst werden am Donnerstag, 18 Uhr, mit der traditionellen Schnittrosenschau eröffnet. Sie findet im Besucher- und Ausstellungszentrum im Ostdeutschen Rosengarten statt, so Stadtsprecherin Susanne Joel. Sie steht unter dem Motto „Grenzenlose Blütenträume – Mit der Rose durch Europa“. Gezeigt wird ein duftendes Farbenmeer mit mehr als 70 Sorten Gewächshaus- und Freilandzüchtungen regionaler Floristen. Am Freitag, 20.30 Uhr, wird dann die neue Forster Rosenkönigin gekrönt. Weitere Höhepunkte sind ein Musik-feuerwerk am Sonnabend, ein Chorsingen mit über 200 Mitwirkenden und das Sonntagskonzert, unter anderem mit den Geschwistern

Hofmann und Achim Petry. (kay)

www.rosengarten-forst.de

