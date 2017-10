Mit der Polizeieskorte nach Hause Dynamos Ex-Außenverteidiger Sebastian Schuppan spielt inzwischen bei den Würzburger Kickers. Doch in einem ausführlichen Gespräch erinnerte sich der 31-Jährige jüngst an seine Zeit in Dresden.

Im November 2012 verwandelte Sebastian Schuppan gegen den FSV Frankfurt einen Elfmeter zum 2:0. Es war eines von insgesamt fünf Zweitligatoren, die er für Dynamo schoss. © Robert Michael

Es gehört zu den dunklen Kapiteln in der jüngeren Geschichte von Dynamo Dresden. Am Ende der Saison 2013/14 stand nicht nur der Abstieg in die Drittklassigkeit fest, einige Fans benahmen sich beim entscheidenden Spiel gegen Arminia Bielefeld auch noch daneben. Sie zündeten Pyrotechnik und sorgten so für Spielunterbrechungen, zudem entrollten sie nach dem Schlusspfiff - adressiert an die eigenen Spieler – ein Banner: „Ihr habt 60 Minuten Zeit, die Stadt zu verlassen.“ Sebastian Schuppan hat das alles hautnah miterlebt, in einem ausführlichen Gespräch mit der Internetplattform Rasenfunk.de gewährt der 31-jährige Linksverteidiger fast intime Einblicke ins Innenleben einer Mannschaft, die individuell sehr gut aufgestellt war, aber als Team nicht funktionierte. Und die am Ende Angst vor den eigenen Anhängern hatte.

„Wir haben es einfach nicht geschafft, uns zusammenzuraufen“, erinnert er sich. „Da gab es den Franzosenblock mit sechs Spielern, die hockten immer zusammen. Das kann man ihnen überhaupt nicht zum Vorwurf machen, deutsche Spieler würden das bei ausländischen Vereinen sicher auch so machen. Die Fans haben ein feines Gespür dafür entwickelt, dass da was nicht stimmt. Es war nach der richtig guten ersten Zweitliga-Saison eine Erwartungshaltung da, die wir nicht erfüllen konnten. Das schaukelte sich dann so hoch.“

Und es gipfelte vor dem letzten Spiel in einem Fanaufmarsch. Auf dem letzten Kilometer auf der Strecke vom Mannschaftshotel zum Stadion standen tausende Anhänger Spalier, viele mit Bengalos in den Händen. Schuppan erinnert sich auch an Böller, die gegen den Mannschaftsbus flogen. „Ich wusste nicht, was ich fühlen sollte: War das Aufmunterung oder Einschüchterung? Die Stimmung war eigenartig, so wie: Wenn Ihr jetzt verliert, geht hier alles verloren.“

Das Spiel ging verloren, mit 2:3, ein Unentschieden hätte für die Relegation gereicht. Der Schiedsrichter musste die Partie unterbrechen, wegen Knaller und Raketen, die aufs Spielfeld flogen. „Einige Spieler sind zum Block gegangen, aber sie wurden sofort angefeindet und beleidigt: Verpisst euch, wir wollen euch nicht sehen“, erzählt Schuppan. „Ich habe die Gesichter einiger Fans noch im Kopf.“

Nach dem Schlusspfiff hockte er auf der Ersatzbank, minutenlang, konnte mit niemandem sprechen. „Es war eine Schockstarre, absolute Leere, die Gedanken wirr.“ Das Banner habe er zwar gelesen, aber nicht richtig wahrgenommen. „Ich war noch in meinem Tunnel.“ Als er nach absolvierter Dopingprobe in die Kabine kam, wurden die Spieler aufgefordert, aus Sicherheitsgründen dort zu bleiben. „Irgendwann bin ich dann doch raus, es war nicht gefährlich, die Fans wollten bloß ihren Frust loswerden, mit jemandem sprechen. Sie brauchten einen Sündenbock, und das waren für sie die Franzosen.“ Wobei die nicht alle aus Frankreich kamen, sondern nur alle französisch sprachen. „Ich antwortete ihnen, dass wir das als gesamte Mannschaft vermasselt haben, aber sie wollten, dass nur sie verschwinden.“

Die ausländischen Spieler hockten weiterhin in der Kabine und hatten „wirklich Angst“, wie Schuppan berichtet. „Es wäre vielleicht besser gewesen, als Mannschaft geschlossen rauszugehen, aber daran habe ich nicht gedacht. Da stirbt dann jeder irgendwie für sich allein.“ Alle Spieler wurden mit Polizeieskorte nach Hause gebracht, offenbar fürchtete man Übergriffe. „Es war ein unrühmliches Ende“, fasst Schuppan sein Dynamo-Kapitel zusammen, das vier Jahre zuvor begonnen hatte.

Für den Verein aber, da ist er überzeugt, war der Abstieg sogar gut. „Auch wenn sich das jetzt blöd anhört: Wenn wir damals die Klasse gehalten hätten, stünde Dynamo jetzt nicht so gut da.“ Er selbst wechselte danach ausgerechnet nach Bielefeld, seit dieser Saison spielt er für den Drittligisten Würzburger Kickers. Auch darüber spricht er ausführlich, genauso wie über seine beiden ersten Stationen Cottbus und Paderborn. Zudem erinnert er sich an die anderen Spielzeiten bei Dynamo, die Pokalsensation gegen Leverkusen, das Aus in Dortmund, die Aufstiegs-Relegation gegen Osnabrück, die Trainer Maucksch, Loose, Pacult, Böger, Janßen. Schuppan hat viel zu erzählen.

