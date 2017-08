Mit der Pistole am Gürtel im Zug Die Bundespolizei nahm in der S-Bahn von Schöna nach Dresden einen 26-Jährigen fest. Der war mehrfach bewaffnet.

Eine Softair-Pistole ähnlich dieser trug der Mann in der S-Bahn offen am Gürtel. Das ist verboten. © Foto: madhood

Am Sonnabendabend wurde die Bundespolizei von einem Reisenden informiert, dass sich in der S-Bahn von Schöna in Richtung Dresden eine bewaffnete männliche Person befindet.

Am Haltepunkt Dresden-Strehlen stiegen Beamte der Bundespolizei in den Zug und stellten die betreffende Person fest. Der 26-Jährige trug für jedermann sichtbar eine Pistole und ein Messer an seinem Gürtel. Der slowakische Staatsangehörige wurde durch die Einsatzkräfte entwaffnet und gefesselt. Bei der anschließenden Überprüfung der Gegenstände stellten die Beamten fest, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole und ein Jagd- und Kampfmesser mit einer Klingenlänge von 21 Zentimetern handelte.

Das Führen dieser Gegenstände in der Öffentlichkeit ist verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, so die Bundespolizei.

Die Pistole und das Messer wurden durch die Bundespolizei eingezogen. (szo)

