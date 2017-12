Mit der Lizenz zum Musizieren Seit 20 Jahren wählt eine Jury der Pariser Verkehrsbetriebe Künstler aus, die in den Gängen der Metro Musik machen dürfen. Das soll ein gutes Niveau garantieren.

Mit ihrem Harfenspiel begleitet Aude Halary die Reisenden ein Stück auf ihrem Weg durch die langen Metro-Gänge. © Birgit Holzer

Heute hat Aude Halary Glück. Noch steht kein anderer Musiker an ihrer Lieblingsstelle der Metrostation Bastille, wo sich mehrere Linien kreuzen und ein Café zum Verweilen einlädt. Weil der Klarinettenspieler aber jeden Moment aufkreuzen könnte, der oft den ganzen Tag diesen Platz besetzt, beeilt sich Aude, ihre elektrische Harfe mit dem Verstärker aufzubauen. Rasch stimmt sie das Instrument. Und schon bald schwingen die sanften Klänge die Mauern hoch, schallen durch das graue Wege-Labyrinth im Untergrund von Paris, durch das jeden Tag Zigtausende Menschen hasten.

Die 38-jährige Hobby-Musikerin gehört zu den gut 300 Künstlern mit offizieller Erlaubnis, in den Metro-Gängen – nicht aber in den Waggons – zu spielen. Sie alle durchliefen ein Auswahlverfahren, bei dem sie einen Teil ihres Repertoires zeigen, aber auch zu ihrer Motivation befragt werden.

Seit 20 Jahren entscheidet eine Jury der Pariser Verkehrsbetriebe RATP, die sich aus Angestellten vom Fahrkartenkontrolleur bis zum Sicherheitsbediensteten zusammensetzt, wer ein ausreichendes musikalisches Niveau hat. Auch achtet sie auf Vielfalt der Stile und Profile, es gibt Solokünstler wie auch Gruppen. Aude Halary erhielt vor ein paar Monaten die begehrte Lizenz, die ein halbes Jahr gültig bleibt. Sie interpretiert Stücke von Klassik über Jazz bis zu Liedern aus der Dreigroschenoper. Spielen darf sie so oft, so lange und wo sie will – vorausgesetzt, ein geeigneter Platz ist frei.

„Manchmal suche ich ein, zwei Stunden lang, klappere die Stationen ab, mein 25 Kilo schweres Instrument im Schlepptau“, erzählt die junge Frau. „Es kommt vor, dass ich schließlich den Mut verliere, rausgehe, eine Zigarette rauche und wieder nach Hause fahre.“ Das Geschäft sei nicht einfach, aber sie hänge zum Glück nicht davon ab: Die ausgebildete Psychologin befindet sich momentan in Elternzeit. Als alleinerziehende Mutter von zweijährigen Zwillingen, die tagsüber in der Krippe sind, wird sie vom Staat unterstützt. An zwei Tagen pro Woche verdient sie sich noch etwas mit der Harfe dazu: Im Schnitt bekommt sie 15 bis 20 Euro pro Stunde.

Gerade feierte das Metro-Musiker-Casting 20-jähriges Jubiläum in der Konzerthalle Olympia mit fünf Künstlern, die als vielversprechend gelten. Tatsächlich dienten die Metro-Gänge manchen Künstlern bereits als Karriere-Sprungbrett: Die Sängerin Zaz gehört dazu, die mit ihrem Hit „Je veux“ international berühmt wurde, der US-Musiker Ben Harper sowie der nigerianische Sänger Keziah Jones, der 2008 zum Dank vier Gratis-Konzerte in der Pariser Metro gab. Zu Stars werden trotzdem nur die allerwenigsten der über 12 000 Künstler, die in 20 Jahren aus mehr als 60 000 Bewerbern ausgewählt wurden.

Aude Halary hat keine solchen Ambitionen. Ihr gehe es ums Musizieren, sagt sie. Außerdem sei die Metro ein besonderer Ort: Hier treffen sich Menschen aus fast allen sozialen Schichten, Junge, Alte, Geschäftsleute, Bettler. „Es ist nicht immer einfach. Oft sind die Menschen gestresst, viele wirken traurig oder einsam. Manchmal spiele sie eine halbe Stunde ohne jede Reaktion der Vorbeieilenden: „Das ist hart. Dann wieder gibt es schöne Momente: Kinder, die das Instrument ausprobieren wollen. Passanten, die mir Schokolade schenken. Oder einfach kurz lächeln.“

zur Startseite