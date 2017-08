Mit der Kutsche durch die Oberlausitz Zum Tag der Oberlausitz finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, auch bereits am Wochenende. Etwa eine Kutschenrundfahrt von Reichenbach zum Schloss Mittelhof am Sonntag. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter sz-veranstaltungskalender.com.

Eine Fahrt mit der Kutsche von Reichenbach zum Schloss Mittelhof findet zum Tag der Oberlausitz statt. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Reichenbach. Eine Kremser- und Kutschenrundfahrt wird am Sonntag, den 20. August zum Oberlausitztag in Reichenbach/O.L. stattfinden. Ab 13 Uhr können Besucher auf dem Richterhof in Niederreichenbach in die Kutschen einsteigen. Die Fahrt führt dabei zum Schloss Mittelhof in Sohland am Rotstein und wird umrahmt von einer gemütlichen Kaffeerunde und einer kleinen kulturellen Umrahmung. Eine Anmeldung zum Mitfahren ist unter der Telefonnummer 035828/72908 möglich.

Die Kremser- und Kutschenrundfahrt ist nur eine der zahlreichen Veranstaltungen rund um den Tag der Oberlausitz am 21. August. Eine große Auswahl weiterer Veranstaltungen rund um dieses Ereignis sowie zahlreiche weitere Events für den Raum Görlitz und die ganze Oberlausitz finden Sie im SZ-Veranstaltungskalender. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist. Übrigens: Veranstalter können dort kostenlos ihre eigenen Events einstellen. Vorbeischauen lohnt sich.

