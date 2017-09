Mit der Kugelmühle zum Stromspeicher der Zukunft Ein Dresdner Nachwuchsforscher zeigt, wie sich Energie und Gifte einsparen lassen.

Versuchsbehälter: Der Dresdner Chemiker Dr. Lars Borchardt öffnet kleine Kugelmühlen für die Energieforschung. © Robert Michael

Wer täglich mit dem Rad zur Arbeit fährt wie Dr. Lars Borchardt, ist normalerweise kein Freund von porösen Kunststoffen. Doch der Dresdner Chemiker hat festgestellt, dass sich inzwischen seine ganze Forschung um „poröse Dinge“ dreht, um Material mit winzigen Löchern. Der 32-Jährige setzt sich trotzdem aufs Fahrrad. Er sei kein Fanatiker, sagt Borchardt, aber Nachhaltigkeit, Energiesparen und Vermeidung von giftigen Abfällen gefallen ihm. Mit diesen Themen kommt der Nachwuchsforscher auch auf Tagungen gut an.

Mehrere Preise hat der Chemiker schon geholt, seit er an der Technischen Universität Dresden (TU) seinen Doktortitel bekam. Jüngst zeichnete ihn die Fachzeitschrift MIT Technology Review als einen der „Innovatoren unter 35“ in Deutschland aus. Borchardts Verdienst: Er macht die Planeten-Kugelmühle bekannt unter Vertretern der Anorganischen Chemie. Metallmurmeln in einem Behälter mit Deckel – damit lässt sich womöglich ein ganzer Industriezweig umweltfreundlicher machen.

Große Planeten-Kugelmühlen werden meist zum Brechen von Erzen verwendet. Das Material wird zusammen mit schweren Kugeln in Behältern gerüttelt. Wie Planeten kreisen die Mahlbehälter. In Borchardts Labor an der TU Dresden gibt es nur kleine Kugeln aus Stahl oder dem massiveren Wolframkarbid, die der Forscher auf Kunststoffreste oder Holz loslässt. Das Ergebnis der Versuche im kleinen Maßstab lässt sich auf die Chemische Industrie übertragen: Ganz ohne die üblichen Lösungsmittel kann Borchardt Kohlenstoff aus Abfallstoffen herausholen. Die Kugelmühle braucht weniger Energie, und es fallen keine Gifte an. Die sind für Borchardt nämlich „ein gigantisches Problem“, kommen doch aus vielen chemischen Verfahren zehn- bis hundertmal so viele Mengen Abfall heraus wie die gewünschten Produkte. Die Mühle vermeidet das: „Wir müssen nichts erwärmen, sondern nutzen die Kraft der zusammenknallenden Kugeln“, sagt der Chemiker. Das sei kein Hexenwerk, auch wenn für kurze Momente gewaltiger Druck und hohe Temperaturen auf ganz kleiner Fläche entstehen. Mechanochemische Reaktionen finden statt.

Borchards Idee hat das Bundesforschungsministerium überzeugt. Er darf eine Nachwuchsgruppe an der TU-Fachrichtung Chemie leiten. „Materialforschung für die Energiewende“ ist das Oberthema, auf das die Regierung hofft. Denn was aus den sparsamen Kugelmühlen der jungen Forscher herauskommt, soll möglichst beim Stromspeichern helfen.

Aus einem Abfallprodukt der Papierherstellung oder aus Kunststoffresten macht Borchardt porösen Kohlenstoff. Das Besondere daran: Was löchrig ist, hat eine hohe Oberfläche. Daran können sich andere Stoffe gut anlagern, zum Beispiel in einer Batterie. Zwei Gramm Kohlenstoff können dank vieler Löcher eine Oberfläche wie ein Fußballfeld haben. „Ich baue etwas auf, was fragil und feingliedrig ist mit einem Verfahren, das destruktiv ist.“ Schneller als Lösungsmittel arbeitet die Planeten-Kugelmühle außerdem.

Borchardt schwärmt auch für Methanhydrat aus der Tiefsee, brennbares Eis genannt. Das ist ein guter Energiespeicher, bildet sich in der Natur aber sehr langsam. Mit porösen Kohlenstoffen aber lässt sich Methan schnell speichern und wieder freisetzen. Damit befassen sich nicht viele, sagt Borchardt: ein kleines Themenfeld, gut für junge Wissenschaftler.

Der Dresdner Chemiker weiß von Tagungen und aus seiner englischsprachigen Pflichtlektüre, dass die Forschung an Stromspeichern derzeit zu den begehrten Gebieten gehört und Geld bringen kann. Doch er sieht seine Zukunft nicht in einer eigenen Firma, die für die Auto-Industrie oder die Energieversorgung Patente zu Produkten macht. Er sei Grundlagenforscher, sagt Borchardt. „Akademische Neugierde“, treibe ihn. Lieber würde er mehr Zeit im Labor verbringen und Professor werden – das Firmengründen möchte er am liebsten seinen Mitarbeitern überlassen.

zur Startseite