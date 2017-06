Mobilitätspionier Mit der Kraft aus der Dose Ein Elektroauto für die häusliche Kranken- und Altenpflege.

Holger Hummitzsch © Dietmar Thomas

Holger Hummitzsch aus Naußlitz hat vor über einem Jahr für sein Unternehmen, die häusliche Kranken- und Altenpflege, ein Elektroauto gekauft. In der Anschaffung hat der voll elektrisch betriebene VW Up doppelt so viel gekostet, wie das Modell mit dem Verbrennungsmotor. Dennoch hatte er sich langfristige Einsparpotenziale erhofft. Weil die Mitarbeiter des Pflegedienstes nur kurze Strecken zurücklegen, sei das E-Auto sinnvoll. Mit der Technik ist er zufrieden. Mit der Zahl der Stromtankstellen nicht. In Mittelsachsen gibt es jeweils zwei in Frankenberg und Bobritzsch-Hilbersdorf sowie eine in Freiberg. Hummitzsch lädt seinen leisen, wartungsarmen Flitzer an der heimischen Steckdose. (sol)

