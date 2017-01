Mit der Kamera über dem Nebelmeer Über 300 Einsendungen erreichten die SZ zum Winterfoto-Wettbewerb. Was geschieht nun mit den Bildern?

Der perfekte Moment: Den Blick vom Hohen Schneeberg nach Süden hielt Peter Voigt aus Heidenau fest. Während das böhmische Tiefland im dichten Nebel liegt, herrscht über den Wolken Fernsicht bis zur Schneekoppe im Riesengebirge. © Peter Voigt

Der SZ-Winterfotowettbewerb ist am vergangenen Sonntag mit einer Rekordbeteiligung zu Ende gegangen. Über 300 wunderschöne Wintermotive der SZ-Leser erreichten die Redaktion. In dieser Bildergalerie zeigen wir noch einmal eine kleine Auswahl. Eine Jury aus Redakteuren und Fotografen wird nun die schönsten Motive auswählen, kommende Woche werden die Gewinner bekannt gegeben. Allen, die sich am Wettbewerb beteiligt haben, ein ganz herzliches Dankeschön! Da in der Zeitung und online nicht alle eingesandten Motive abgedruckt bzw. gezeigt werden können, bereitet die Sächsische Zeitung eine Ausstellung mit einer Auswahl der Leserfotos vor. Wann die Ausstellung eröffnet und wo sie zu sehen sein wird, verraten wir Anfang der kommenden Woche. (SZ)

