Mit der Gürtelschnalle zum Pegida-Jahrestag

Polizisten halten am 19. Oktober 2015 einen Mann fest. © Archiv/Matthias Rietschel

Noch immer befasst sich die Justiz mit Auseinandersetzungen rund um den ersten Pegida-Jahrestag. An dem Abend des 19. Oktobers 2015 kam es in der Dresdner Innenstadt zu gewaltsamen Übergriffen zwischen Anhängern und Gegendemonstranten. Nach 20 Uhr soll ein Heranwachsender etwa Am Zwingerteich einen Teilnehmer der Pegida-Demo mit einer Gürtelschnalle geschlagen haben. Der Geschädigte ist bis heute unbekannt.

Ein 19-jähriger Syrer sollte sich für die Tat nun vor einem Jugendrichter des Amtsgerichts Pirna verantworten. Der Prozess platzte jedoch, weil der junge Mann, der inzwischen in Leipzig lebt, keinen Kontakt mit der Jugendgerichtshilfe hatte. Dessen Mitarbeiter prüfen auch, ob Heranwachsende noch unter das Jugendstrafrecht fallen. Das Gericht hat den Fall nun ans Amtsgericht Leipzig verwiesen, wo die Sache neu aufgerollt wird. Offenbar war der Übergriff weniger dramatisch, denn das Gericht hatte auch eine Einstellung ins Spiel gebracht. Dazu kam es aber nicht, da der Angeklagte den Vorwurf bestreitet. (SZ/lex)

